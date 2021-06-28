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هيئة السوق السعودية تقر طرح 30% من العربية للتعهدات الفنية للاكتتاب

هيئة السوق المالية السعودية مناسبة
هيئة السوق المالية السعودية مناسبة
سوق السعودية

هيئة السوق السعودية تقر طرح 30% من العربية للتعهدات الفنية للاكتتاب

الشركة تستهدف طرح 30% من أسهمها

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الرياض- العربية.نت

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أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب الشركة العربية للتعهدات الفنية طرح 15 مليون سهم للاكتتاب العام.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن الحصة المستهدف طرحها من الشركة تمثل 30% من إجمالي الأسهم، وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

وأفادت الهيئة أن نشرة الإصدار تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

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وتابعت الهيئة: "إن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة".

وأشارت إلى أنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وحسب البيان، تعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

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