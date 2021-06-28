"تداول السعودية" تستبعد "العربية للأنابيب" و"صادرات" من "تاسي"

أعلنت مجموعة تداول السعودية، اليوم الاثنين، عن تحديث الأسهم الحرة لجميع المصدرين المدرجين في السوق وذلك من بداية التداول في يوم الأحد 4 يوليو 2021.

وذكرت "تداول السعودية"، في بيان، أنه سيتم إضافة أسهم الشركات التالية إلى مؤشرات السوق وهي شركة أبناء محمد حسن الناقول، وشركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية، لمؤشر السوق الموازية "نمو حد أعلى".

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وأضافت أنه سيتم استبعاد أسهم الشركة العربية للأنابيب من حساب مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" ومؤشر قطاع المواد الأساسية، وأسهم الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات" من حساب مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" ومؤشر قطاع السلع الرأسمالية.