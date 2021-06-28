"قطر للبترول" تعين بنوكاً لبيع سندات دولارية على 4 شرائح

أظهرت وثيقة، اليوم الاثنين، أن قطر للبترول عينت مجموعة من البنوك لترتيب بيع سندات مقومة بالدولار على أربع شرائح، تضم سندات تقليدية لأجل 5 و10 و20 عاماً، إلى جانب شريحة من سندات فورموزا لأجل 30 عاماً.

وعينت قطر للبترول، وهي من أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم، سيتي وجيه.بي مورغان. وسيرتب البنكان، إلى جانب بنك أوف أميركا سكيوريتيز ودويتشه بنك وغولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي وإم.يو.إف.جي وكيو.إن.بي كابيتال وكريدي سويس، مكالمات مع مستثمرين بدءا من اليوم.

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وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت الشهر الماضي بأن قطر للبترول عينت بنوكاً للطرح المزمع للسندات، والذي قالت مصادر إنه قد يجمع ما يصل إلى عشرة مليارات دولار.