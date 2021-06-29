الذهب يهبط لأدنى مستوى في 11 أسبوعا مع صعود الدولار

هبطت أسعار الذهب أكثر من 1% إلى أدنى مستوى في 11 أسبوعا أثناء التعاملات اليوم الثلاثاء متضررة من صعود الدولار قبل التقرير الشهري للوظائف في الولايات المتحدة هذا الأسبوع والذي من المتوقع أن يكون قويا وقد يعزز موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي لتشديد السياسة النقدية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 1749.20 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوى له منذ 15 أبريل/ نيسان، قبل أن يقلص خسائره إلى 1.36% عند 1753.66 دولار.

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وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 1.53% إلى 1753.50 دولار للأوقية.