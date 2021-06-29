"إيثوس انفست" تنوي جمع مليار إسترليني لصندوق استثمار مباشر

قالت شركة إيثوس انفست البريطانية لإدارة الأصول، اليوم الثلاثاء، إنها تعتزم استثمار مليار جنيه إسترليني (1.39 مليار دولار) فيما وصفته بأكبر صندوق استثمار مباشر إسلامي في العالم يركز على التكنولوجيا المالية.

يستهدف صندوق إيثوس للخدمات والتكنولوجيا المالية الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم في بريطانيا وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأميركا الشمالية في قطاعي الخدمات المالية والتكنولوجيا وقطاعات ذات صلة.

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ويبحث الصندوق عن الشركات التي تتوافق مع مبادئ التمويل الإسلامي كما سيطرق السوق الأوسع الآخذة بالنمو للاستثمار الأخلاقي في ظل هدف محدد وهو تعزيز الشمول المالي.

وقال كوينتان ويكتورويتش الشريك في إيثوس انفست: "ثمة نقص حقيقي لرأس المال المستثمر في مثل هذه الشركات".

وسيركز الصندوق على الشركات التي يتراوح حجمها بين 50 و200 مليون دولار في مجالات المصرفية وإدارة الأصول والمدفوعات وعلوم الحياة، باستخدام تكنولوجيا من بينها سلاسل الكتل والروبوت والأمن الإلكتروني.

وقال ويكتورويتش إنه فضلا عن مساعدة الشركات في الأسواق الإسلامية للوصول بالمنتجات والخدمات الأخلاقية لسوق عالمية أوسع، فإن الصندوق سيتطلع لمساعدة الشركات الغربية على المضي في الاتجاه الآخر.

وقال "ثمة عدد كبير من الشركات لا سيما في الغرب تعمل على نحو متوافق مع الشريعة لكنها لا تدرك ذلك، ولديها منتجات وخدمات مغرية لقاعد عملاء مسلمين ولكنها لم تدخل هذه الأسواق فعليا بقوة رغم استطاعتها ذلك".