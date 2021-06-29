.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"إيثوس انفست" تنوي جمع مليار إسترليني لصندوق استثمار مباشر

جنيه استرليني
جنيه استرليني
الأسواق العالمية

"إيثوس انفست" تنوي جمع مليار إسترليني لصندوق استثمار مباشر

بأكبر صندوق استثمار مباشر إسلامي في العالم

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت شركة إيثوس انفست البريطانية لإدارة الأصول، اليوم الثلاثاء، إنها تعتزم استثمار مليار جنيه إسترليني (1.39 مليار دولار) فيما وصفته بأكبر صندوق استثمار مباشر إسلامي في العالم يركز على التكنولوجيا المالية.

يستهدف صندوق إيثوس للخدمات والتكنولوجيا المالية الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم في بريطانيا وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأميركا الشمالية في قطاعي الخدمات المالية والتكنولوجيا وقطاعات ذات صلة.

ويبحث الصندوق عن الشركات التي تتوافق مع مبادئ التمويل الإسلامي كما سيطرق السوق الأوسع الآخذة بالنمو للاستثمار الأخلاقي في ظل هدف محدد وهو تعزيز الشمول المالي.

موديز: التمويل الإسلامي يستحوذ على 80% من القروض بالسعودية أسواق المال موديز: التمويل الإسلامي يستحوذ على 80% من القروض بالسعودية

وقال كوينتان ويكتورويتش الشريك في إيثوس انفست: "ثمة نقص حقيقي لرأس المال المستثمر في مثل هذه الشركات".

وسيركز الصندوق على الشركات التي يتراوح حجمها بين 50 و200 مليون دولار في مجالات المصرفية وإدارة الأصول والمدفوعات وعلوم الحياة، باستخدام تكنولوجيا من بينها سلاسل الكتل والروبوت والأمن الإلكتروني.

وقال ويكتورويتش إنه فضلا عن مساعدة الشركات في الأسواق الإسلامية للوصول بالمنتجات والخدمات الأخلاقية لسوق عالمية أوسع، فإن الصندوق سيتطلع لمساعدة الشركات الغربية على المضي في الاتجاه الآخر.

وقال "ثمة عدد كبير من الشركات لا سيما في الغرب تعمل على نحو متوافق مع الشريعة لكنها لا تدرك ذلك، ولديها منتجات وخدمات مغرية لقاعد عملاء مسلمين ولكنها لم تدخل هذه الأسواق فعليا بقوة رغم استطاعتها ذلك".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خبر سار لمستخدمي سناب شات.. مشكلة التحديث الجديد خبر سار لمستخدمي سناب شات.. مشكلة التحديث الجديد "حلّت"
بفيديو مع شيرين.. حسام حبيب يقاطع والده ويلوح بالقانون بفيديو مع شيرين.. حسام حبيب يقاطع والده ويلوح بالقانون
الأكثر قراءة
الهند.. اكتشاف بؤرة جديدة لأحد أخطر الفيروسات بالعالم الهند.. اكتشاف بؤرة جديدة لأحد أخطر الفيروسات بالعالم
فيديو مؤلم.. شابان سحلا سيدة مصرية لخلافات مع جارتها! فيديو مؤلم.. شابان سحلا سيدة مصرية لخلافات مع جارتها!
شاهد مشجعة تتسبب بأسوا كارثة رياضية.. دراجات تتشابك بأجساد اللاعبين شاهد مشجعة تتسبب بأسوا كارثة رياضية.. دراجات تتشابك بأجساد اللاعبين
مشهد يدمي القلب.. تونسي يلفظ أنفاسه وهو يستجدي جرعة أكسجين مشهد يدمي القلب.. تونسي يلفظ أنفاسه وهو يستجدي جرعة أكسجين
بشرى سارة.. هذه اللقاحات توفر مناعة ضد كورونا لسنوات بشرى سارة.. هذه اللقاحات توفر مناعة ضد كورونا لسنوات
جبهة تحرير تيغراي تدخل عاصمة الإقليم بعد فرار حكومة إثيوبيا جبهة تحرير تيغراي تدخل عاصمة الإقليم بعد فرار حكومة إثيوبيا
قبل أن تذهب
لتعزيز المناعة وطرد التوتر.. ماذا تعرف عن "حمام الثلج"؟
لتعزيز المناعة وطرد التوتر.. ماذا تعرف عن "حمام الثلج"؟
اكتشف المزيد