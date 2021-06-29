بعد جلسة عاصفة.. كيف تتحرك الأسهم الخليجية؟

فيما أنهت 4 بورصات خليجية وعربية تعاملات أمس على تراجع، توقع محللون أن تستمر الخسائر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع أسعار النفط إلى ما دون الـ 75 دولاراً.

اكتست أمس أسواق السعودية ودبي ومصر وقطر باللون الأحمر، فيما ارتفع سوقا أبوظبي والبحرين، وأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على تباين.

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وفي حديثه لـ "العربية.نت"، قال المحلل المالي أحمد الحارثي، إن الأسواق تقع في الوقت الحالي تحت عدة تأثيرات، أهمها تحرك أسعار النفط نحو الهبوط، إضافة إلى تداعيات المتحورات الخاصة بفيروس كورونا، وأيضاً اتجاه بعض المستثمرين إلى القيام بعمليات جني أرباح بعد موجة الصعود التي سجلتها الأسواق خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وأنهت السوق السعودية تعاملات أمس على تراجع، حيث انخفض المؤشر العام لسوق الأسهم "تاسي"، بنسبة 0.09% خاسرًا 9.64 نقطة ليغلق عند مستوى 10957.07 نقطة. كما تراجع مؤشر السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.55% خاسرًا 127.70 نقطة ليغلق عند مستوى 22915.82 نقطة. وبلغ حجم التداول نحو 373.9 مليون سهم بقيمة 12.7 مليار ريال.

في مصر، وبعد أيام من الصعود المستمر، أنهت البورصة المصرية، تعاملات أمس، على تراجع جماعي للمؤشرات مع مبيعات قوية من قبل المستثمرين الأجانب. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 2.1 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 652.25 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي "إيجى إكس 30" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 10273 نقطة. وانخفض مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 2172 نقطة. وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 12873 نقطة. كما هوى مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 3986 نقطة.

ونزل مؤشر أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 2315 نقطة. وأخيراً نزل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 3278 نقطة.

وفي الإمارات، تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.07% خاسرًا 30.72 نقطة ليغلق عند مستوى 2839.97 نقطة. وبلغ حجم التداول 112 مليون سهم بقيمة 150.8 مليون درهم وذلك من خلال تنفيذ 2188 صفقة على نحو 31 سهمًا.

في المقابل، ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 0.63% رابحًا 42.51 نقطة ليغلق عند مستوى 6749.162 نقطة. وربح رأس المال السوقي للشركات المدرجة نحو 26 مليار درهم لينهي التعاملات عند مستوى 1.138 تريليون درهم.

وفي البحرين، ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم بنسبة 0.16% رابحًا 2.53 نقطة ليغلق عند مستوى 1586.38 نقطة. وبلغ حجم التداول مليوني سهم بقيمة 567.2 ألف دينار.

في الكويت، انتهت جلسة أمس على تباين، حيث صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.20% رابحًا 12.65 نقطة ليغلق عند مستوى 6477.69 نقطة. كما صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.31% رابحًا 21.46 نقطة ليغلق عند مستوى 7050.08 نقطة. في المقابل، تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.14% خاسرًا 7.54 نقطة ليغلق عند مستوى 5356.82 نقطة. كما نزل مؤشر "رئيسي 50" بنسبة 0.42% خاسرًا 23.47 نقطة ليغلق عند مستوى 5603.39 نقطة.

وفي قطر، تراجع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.57% خاسراً 60.70 نقطة ليغلق عند مستوى 10679.11 نقطة. وبلغ حجم التداول 181.9 مليون سهم بقيمة 253.3 مليون ريال، وذلك عبر تنفيذ 8928 صفقة.