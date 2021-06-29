إغلاق باب الاكتتاب في صندوق ازيموت مصر بتغطية 3.5 مرة

قررت شركة "ازيموت مصر" غلق باب الاكتتاب الأولي بنجاح لأول صندوق أسهم محلى لها صندوق ازيموت لفرص الأسهم "فرص A-Z"، وذلك قبل شهر من الموعد المحدد للإغلاق.

وأوضحت ازيموت في بيان، اليوم الثلاثاء، أن حجم الاكتتاب بالصندوق بلغ 71 مليون جنيه وبتغطية تتعدى 3.5 مرة وعدد مستثمرين تجاوز 500 مستثمر من الأفراد والمؤسسات.

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ولأول مرة في صناعة صناديق الاستثمار، قام البنك المركزي المصري بالاكتتاب في صندوق "فرص A-Z" ليعطى دفعة ثقة كبيرة للبورصة المصرية كجزء من مبادرة البنك المركزي المصري التي أطلقها في عام 2020.

وتأتي خطوة البنك المركزي كدفعة وتعزيز كبير لصناديق ازيموت بهدف تشجيع المستثمرين وتحفيز مديري الاستثمار للابتكار وإطلاق العنان للاستفادة من الفرص والقدرات في سوق المال المصري.

ويعد نجاح الطرح والتغطية الكبيرة للاكتتاب نجاحًا لشركة "ازيموت" وشركائها من جهات تلقي الاكتتاب الخاص والتي تشمل بنك مصر وبنك القاهرة والبنك الأهلي المتحد وشركات السمسرة والاستثمار مباشر ونعيم وجلوبال انفست وثندر و مصر كابيتال.

الجدير بالذكر أن الصندوق سيبدأ في تلقي طلبات شراء الوثائق يوميا من ذات الجهات مطلع الأسبوع المقبل.

وقال العضو المنتدب لشركة ازيموت مصر أحمد أبو السعد، إن نجاح الصندوق يأتي كنقلة جديدة في صناعة صناديق الاستثمار كأول صندوق استثمار أسهم يتم إنشائه منذ 8 سنوات.

وأضاف أبو السعد أن إطلاق الصندوق يأتي لإيماننا الكبير بالفرص في سوق الأسهم المصرية، مشيرا إلى الاهتمام والتفاعل من المستثمرين بمختلف فئاتهم والذي ترجم الى عدد استثنائي من المكتتبين.

وذكر أن الإقبال الكبير على الاكتتاب يعد مؤشرا إيجابيا على حجم الصندوق وصناعة صناديق الاسهم مستقبلًا.

من جانبه، قال جورجيو ميدا، الرئيس التنفيذي المشارك لمجموعة ازيموت، بأن نجاح إطلاق صندوق ازيموت لفرص الأسهم يؤكد على الفرص الاستثنائية المتاحة في سوق المال المصري باعتباره واحد من أهم الأسواق الناشئة والواعدة.