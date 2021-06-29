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هذا عدد الطروحات الحكومية المتوقعة ببورصة مصر قبل نهاية 2021

البورصة المصرية
البورصة المصرية
البورصة المصرية

هذا عدد الطروحات الحكومية المتوقعة ببورصة مصر قبل نهاية 2021

تبدأ الحكومة برنامج طرح شركات مملوكة لها للاكتتاب العام في البورصة في سبتمبر

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - رويترز

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توقع محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر، اليوم الثلاثاء، أن تبدأ الحكومة برنامج طرح شركات مملوكة لها للاكتتاب العام في البورصة في سبتمبر/أيلول المقبل.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم "نتوقع من طرحين إلى ثلاثة طروحات حكومية في البورصة من سبتمبر/أيلول وحتى ديسمبر/كانون الأول".

وأفاد عمران بأنه سيتم إصدار أول سندات خضراء في مصر لشركة في القطاع الخاص بقيمة 100 مليون دولار غدا الأربعاء.

ولم يذكر عمران الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي في القاهرة اليوم اسم الشركة المصدرة.

والسندات الخضراء هي سندات ذات دخل ثابت شبيهة بأدوات الدين التقليدية ولكنها تخصص أموالها للاستثمار في مشروعات المحافظة على البيئة ومكافحة التغير المناخي، وكان البنك الدولي هو أول من أصدرها في العالم عام 2008.

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