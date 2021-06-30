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الدولار يقترب من تسجيل أفضل مكاسب شهرية منذ مارس

الدولار الأميركي
الدولار الأميركي
الدولار

الدولار يقترب من تسجيل أفضل مكاسب شهرية منذ مارس

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سنغافورة - رويترز

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يتجه الدولار لتسجيل أفضل مكاسب شهرية منذ مارس اليوم الأربعاء، مدعوما بمخاوف المتعاملين قبل بيانات الوظائف الأميركية التي يصعب توقعها وقلق من أن يرجئ متحور دلتا لفيروس كورونا التعافي من الجائحة.

وكسب الدولار حوالي 2.5% أمام سلة من العملات منذ بداية الشهر الجاري، وكانت معظم المكاسب في أعقاب تحول مفاجئ للنظرة المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة.

ويعتقد المتعاملون أن العملة قد تسجل تحركا حادا في أي من الاتجاهين، إذا أتت بيانات العمل بأي دلائل تشير إلى ضغوط على صانعي السياسات.

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وأمس، مُنيت العملات المنكشفة على السلع الأولية وعالية المخاطر بأكبر خسارة، وفقد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي نحو 0.7% مقابل الدولار بينما خسر الدولار الكندي حوالي 0.5%. واستقرت هذه العملات في الجلسة الآسيوية وكذلك الين الياباني والفرنك السويسري وهما من عملات الملاذ الآمن وكانا متماسكين أمس.

وسجل اليورو 1.1900 دولار في حين بلغت العملة اليابانية 110.49 ين مقابل الدولار، وسجل الدولار الأسترالي 0.7518 دولار أميركي وجميعها قرب أقل مستوياتها أمام العملة الأميركية في الفترة الأخيرة.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند 92.041 بعدما لامس أعلى مستوى في أسبوع عند 92.194 أمس الثلاثاء. وكسب للمؤشر 2.5% خلال يونيو.

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