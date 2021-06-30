الرقابة المالية المصرية للعربية: الطروحات الحكومية ستجذب الشركات للقيد بالبورصة 

قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية إن خفض تكلفة القيد ورسوم المعاملات، بالإضافة إلى بدء برنامج الطروحات الحكومية، سيؤدي إلى جذب المزيد من الشركات للقيد في البورصة.

وتابع: "أخذنا قرارات خلال العامين الماضيين، وخفضنا رسوم القيد في البورصة المصرية.. أخذنا قرارا بتخفيض تكلفة التعاملات.. خفضنا 40% من تكلفة المعاملات.. بالإضافة إلى قرار تخفيض ضريبة الدمغة وكان لهذا القرار تأثير كبير في زيادة أحجام التعامل".

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وفيما يتعلق ببورصة السلع، قال إنه تم الانتهاء من الضوابط الخاصة بهذه البورصة وتم وضع هيكل المساهمين بشركة المقاصة للعقود الآجلة والنظام الأساسي لها، وننتظر أن نحصل على طلب لإصدار الترخيص، مشيرا إلى أن هناك تصورا لشكل المشتقات والعقود الموجودة والتكلفة التي ستتقاضاها الجهات المختلفة بحيث تكون متاحة للسوق.