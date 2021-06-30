بلومبرغ: "قطر للبترول" تبدأ بيع سندات دولارية لأول مرة في 15 عاماً

بدأت "قطر للبترول"، شركة الطاقة الحكومية، بيع سندات مقومة بالدولار في ما يمكن أن يكون أكبر طرح في الأسواق الناشئة هذا العام حتى الآن.

وتصدر "قطر للبترول" سندات دولارية لأول مرة منذ 15 عاماً، في إطار سعيها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال. وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن الشركة قد تهدف إلى جمع حوالي 10 مليارات دولار.

مادة اعلانية

وطرحت "قطر للبترول" سندات على أربع شرائح تستحق خلال خمس و10 و20 و30 عامًا، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر.

وكانت آخر عملية بيع لسندات دولارية للشركة في عام 2006، عندما جمعت 650 مليون دولار، وفقًا لبيانات جمعتها "بلومبرغ".

سيساعد الدين الشركة الحكومية على ضخ المزيد من الغاز من حقل الشمال العملاق. وتخطط قطر لإنفاق 29 مليار دولار لرفع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن سنويًا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حالياً.

يأتي طرح السندات في وقت قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا - موطن بعض أكبر المشترين من قطر - إلى أعلى مستوى منذ ما يقرب من 13 عامًا وسط أزمة الإمدادات العالمية. وتشرع قطر في التوسع في واحدة تعد من أكبر منشآت تصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم وسط جهود في أوروبا وآسيا لتقليل الاعتماد على الفحم، حيث تتحول المرافق إلى غاز طبيعي أنظف احتراقًا في محاولة لخفض انبعاثات الكربون.

التقديرات الأولية تتحدث عن عائد بـ80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل خمس سنوات، وحوالي 120 نقطة أساس لأجل 10 سنوات، فيما يبلغ عائد شريحة 20 عامًا حوالي 145 نقطة أساس، وحوالي 155 نقطة أساس لأطول شريحة والتي سيتم تسويقها للمستثمرين في تايوان والمعروفة باسم سندات فورموزا.

يعد سيتي غروب و جي بي مورغان منسقين عالميين للصفقة، فيما يدير عملية الطرح كل من بنك أوف أميركا، ومجموعة كريدي سويس، ودويتشه بنك، وجولدمان ساكس، وإتش إس بي سي هولدنجز، ومجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية، وبنك قطر الوطني.

تبلغ احتياجات الإنفاق الرأسمالي لـ"قطر للبترول" حوالي 59 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة، وفقًا لنشرة الاكتتاب التي اطلعت عليها "بلومبرغ". وقد حققت أرباحًا بعد خصم الضرائب بنحو 5 مليارات دولار في الربع الأول. وكانت تلك زيادة عن 3.6 مليار دولار في العام السابق، حيث أدت إعادة فتح الاقتصادات الرئيسية بعد انحسار جائحة فيروس كورونا إلى رفع أسعار الطاقة.

قال علي الكواري، القائم بأعمال وزير المالية، لوكالة بلومبرغ الأسبوع الماضي، إن "الحكومة القطرية نفسها ليست بحاجة إلى العودة إلى سوق الدين في أي وقت قريب. ومع ذلك، قد تختار الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة في الولايات المتحدة وأوروبا، مما يجعل إصدارها بالدولار واليورو أرخص". وقد باعت البلاد سندات سيادية بما قيمته 34 مليار دولار منذ عام 2018.