.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تداول السعودية تعلن عدم استبعاد أسهم "صادرات" من "تاسي"

تداول السعودية مناسبة
السوق السعودية "تداول"
سوق السعودية

تداول السعودية تعلن عدم استبعاد أسهم "صادرات" من "تاسي"

القرار جاء نتيجة لرفع تعليق تداول سهم الشركة قبل نهاية الربع الثاني

متابع الغاء المتابعة

الرياض- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت السوق السعودية "تداول"، عن عدم استبعاد أسهم الشركة السعودية للصادرات الصناعية من حساب مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر قطاع السلع الرأسمالية، ضمن خطوات صيانة المؤشرات للربع الثاني.

وأضافت تداول في بيان، اليوم الأربعاء، أن القرار جاء نتيجة لرفع تعليق تداول سهم الشركة قبل نهاية الربع الثاني 2021.

وكانت مجموعة تداول السعودية، ذكرت يوم الاثنين الماضي، عن تحديث الأسهم الحرة لجميع المصدرين المدرجين في السوق وذلك من بداية التداول في يوم الأحد 4 يوليو 2021.

"تداول السعودية" تعلن رفع تعليق سهم "صادرات" شركات سوق السعودية "تداول السعودية" تعلن رفع تعليق سهم "صادرات"

وذكرت "تداول السعودية"، في بيان، أنه سيتم إضافة أسهم الشركات التالية إلى مؤشرات السوق وهي شركة أبناء محمد حسن الناقول، وشركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية، لمؤشر السوق الموازية "نمو حد أعلى".

وأضافت أنه سيتم استبعاد أسهم الشركة العربية للأنابيب من حساب مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" ومؤشر قطاع المواد الأساسية، وأسهم الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات" من حساب مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" ومؤشر قطاع السلع الرأسمالية.

وأعلنت تداول السعودية، أمس، عن رفع تعليق تداول سهم الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات" بعد الإعلان عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2021، واستناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج.
وشهدت جلسة اليوم الأربعاء رفع تعليق تداول سهم شركة "صادرات".

وتكبدت "صادرات"، خسائر في الربع الأول من العام الجاري، بلغت 2.64 مليون ريال، مقابل أرباح في الفترة المماثلة من العام الماضي بـ0.22 مليون ريال.

ومقارنة مع الربع الماضي، تراجعت خسائر "صادرات" بنحو 53% من 5.6 مليون ريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مكونات لا تفسد في مطبخك.. لكن إياك والرطوبة! مكونات لا تفسد في مطبخك.. لكن إياك والرطوبة!
لن تصدق ما سترى.. غزال يشكر يابانية أطعمته على طريقتها لن تصدق ما سترى.. غزال يشكر يابانية أطعمته على طريقتها
الأكثر قراءة
فيديو مؤلم.. شابان سحلا سيدة مصرية لخلافات مع جارتها! فيديو مؤلم.. شابان سحلا سيدة مصرية لخلافات مع جارتها!
بشرى سارة.. هذه اللقاحات توفر مناعة ضد كورونا لسنوات بشرى سارة.. هذه اللقاحات توفر مناعة ضد كورونا لسنوات
"قفل الأسنان".. أغرب جهاز في العالم لإنقاص الوزن
بفيديو مع شيرين.. حسام حبيب يقاطع والده ويلوح بالقانون بفيديو مع شيرين.. حسام حبيب يقاطع والده ويلوح بالقانون
انتظرها المستخدمون سنوات.. ميزة مهمة جداً من واتساب انتظرها المستخدمون سنوات.. ميزة مهمة جداً من واتساب
قبض أكثر من مليون دولار وندم.. مهرّب كارلوس غصن يتحسّر قبض أكثر من مليون دولار وندم.. مهرّب كارلوس غصن يتحسّر
قبل أن تذهب
لماذا قطعت إيران خطوط الكهرباء عن العراق؟
لماذا قطعت إيران خطوط الكهرباء عن العراق؟
اكتشف المزيد