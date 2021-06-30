تداول السعودية تعلن عدم استبعاد أسهم "صادرات" من "تاسي"

أعلنت السوق السعودية "تداول"، عن عدم استبعاد أسهم الشركة السعودية للصادرات الصناعية من حساب مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر قطاع السلع الرأسمالية، ضمن خطوات صيانة المؤشرات للربع الثاني.

وأضافت تداول في بيان، اليوم الأربعاء، أن القرار جاء نتيجة لرفع تعليق تداول سهم الشركة قبل نهاية الربع الثاني 2021.

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وكانت مجموعة تداول السعودية، ذكرت يوم الاثنين الماضي، عن تحديث الأسهم الحرة لجميع المصدرين المدرجين في السوق وذلك من بداية التداول في يوم الأحد 4 يوليو 2021.

وذكرت "تداول السعودية"، في بيان، أنه سيتم إضافة أسهم الشركات التالية إلى مؤشرات السوق وهي شركة أبناء محمد حسن الناقول، وشركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية، لمؤشر السوق الموازية "نمو حد أعلى".

وأضافت أنه سيتم استبعاد أسهم الشركة العربية للأنابيب من حساب مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" ومؤشر قطاع المواد الأساسية، وأسهم الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات" من حساب مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" ومؤشر قطاع السلع الرأسمالية.

وأعلنت تداول السعودية، أمس، عن رفع تعليق تداول سهم الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات" بعد الإعلان عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2021، واستناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج.

وشهدت جلسة اليوم الأربعاء رفع تعليق تداول سهم شركة "صادرات".

وتكبدت "صادرات"، خسائر في الربع الأول من العام الجاري، بلغت 2.64 مليون ريال، مقابل أرباح في الفترة المماثلة من العام الماضي بـ0.22 مليون ريال.

ومقارنة مع الربع الماضي، تراجعت خسائر "صادرات" بنحو 53% من 5.6 مليون ريال.