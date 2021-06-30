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"الخريف لتقنية المياه" توزع 37.5 مليون ريال أرباحا للمساهمين عن النصف الأول

الخريف لتقنية المياه والطاقة
الخريف لتقنية المياه والطاقة
سوق السعودية

"الخريف لتقنية المياه" توزع 37.5 مليون ريال أرباحا للمساهمين عن النصف الأول

تمثل 15% من القيمة الاسمية للسهم

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الرياض- العربية.نت

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أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2021 بقيمة إجمالي 37.5 مليون ريال.

وأضافت الشركة في بيان، للسوق السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، أن عدد الأسهم المستحقة للتوزيعات يبلغ 25 مليون سهم، بواقع 1.5 ريال لكل سهم تعادل 15% من القيمة الاسمية للسهم.

وأشارت الشركة أن تاريخ استحقاق التوزيعات في 5 سبتمبر المقبل، بينما يكون تاريخ التوزيع في 19 سبتمبر 2021.

أرباح "الخريف لتقنية المياه" تتراجع 14% إلى 27 مليون ريال بالربع الأول شركات سوق السعودية أرباح "الخريف لتقنية المياه" تتراجع 14% إلى 27 مليون ريال بالربع الأول

وتابعت الخريف: "سيكون التوزيع عن طريق البنك السعودي الفرنسي وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين، أما المساهمين الذين لديهم محافظ استثمارية مربوطة بحسابات بنكية لا تقبل التحويل، عليهم مراجعة أحد فروع البنك السعودي الفرنسي مصطحبين الهوية الوطنية للسعوديين أو هوية مقيم لغير السعوديين المقيمين لاستلام أرباحهم من البنك مباشرة".

وأظهرت النتائج المالية الأولية للخريف لتقنية المياه، انخفاض صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 14.46% في الربع الأول من 2021، لتتراجع إلى 26.94 مليون ريال، مقارنة بنحو 31.49 مليون ريال صافي ربح الربع المماثل من 2020.

ويعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الأول من 2021 إلى احتساب تكلفة الزكاة عن الربع الأول من 2021 للمرة الأولى بمبلغ 3.07 مليون ريال، وكان يتم سابقا إصدار الإقرار الزكوي على أساس موحد على مستوى الشركة الأم.

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