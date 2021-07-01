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أدنوك بأبوظبي تضيف غولدمان ساكس إلى بنوك تقود طرحا أوليا لنشاط الحفر

أدنوك
سوق أبوظبي

أدنوك بأبوظبي تضيف غولدمان ساكس إلى بنوك تقود طرحا أوليا لنشاط الحفر

سيعمل البنك على بيع حصة في أدنوك للحفر كمنسق عالمي

متابع الغاء المتابعة

دبي – رويترز

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قالت مصادر إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أضافت غولدمان ساكس إلى دور قيادي لطرح عام أولي لوحدتها للحفر، في أول صفقة كبيرة للبنك في الإمارة منذ 2019.

وجرى استبعاد وحدة الأنشطة المصرفية الاستثمارية التابعة لغولدمان ساكس من أي أنشطة جديدة في أبوظبي قبل عامين بعد أن رفعت شركة تابعة لصندوق الاستثمار الحكومي مبادلة دعوى قضائية على الوحدة لتعويض خسائر تكبدتها خلال صفقات مع صندوق وان.إم.بي.دي الماليزي.

وقال مصدران مطلعان إن غولدمان ساكس سيعمل على البيع لحصة في أدنوك للحفر كمنسق عالمي، لينضم إلى مجموعة كبيرة من المستشارين المشاركين في الصفقة.

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وفي وقت سابق، أدرجت أدنوك 10% من أدنوك للتوزيع، أكبر مشغل لمحطات الوقود ومتاجر التجزئة في الإمارات، في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 2017.

وخلال الشهر الماضي، قامت أدنوك) بجمع 6 مليارات درهم أو ما يعادل 1.64 مليار دولار، بإصدار سندات قابلة للاستبدال وأسهم إضافية للمستثمرين في وحدتها أدنوك للتوزيع المدرجة في البورصة.

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