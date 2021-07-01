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الأجانب يسجلون 360 مليون دولار صافي مشتريات بسوق السعودية خلال يونيو

سوق الأسهم السعودية
مستثمر ينظر لشاشة تعرض أسعار الأسهم السعودية
سوق السعودية

الأجانب يسجلون 360 مليون دولار صافي مشتريات بسوق السعودية خلال يونيو

274.05 مليار ريال إجمالي مشتريات المستثمرين السعوديين

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دبي - العربية.نت

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سجل المستثمرون الأجانب في سوق الأسهم السعودية صافي مشتريات بلغ نحو 1.35 مليار ريال (359.8 مليون دولار) خلال شهر يونيو 2021.

وأظهرت بيانات مجموعة تداول السعودية، اليوم الخميس، تسجيل المستثمرين الأجانب إجمالي مشتريات نحو 19.09 مليار ريال (5.09 مليار دولار)، تمثل ما نسبته 6.48% من إجمالي عمليات الشراء، مقارنة بإجمالي مبيعات نحو 17.74 مليار ريال (4.73 مليار دولار)، تمثل ما نسبته 6.02% من إجمالي عمليات البيع، خلال شهر يونيو الماضي.

أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الأجنبي" فقد شكّلت ما نسبته 2.84% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 30 يونيو 2021، بارتفاع نسبته 0.11% مقارنة بشهر مايو الماضي.

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وذكرت "تداول السعودية"، أن القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة للشهر المنتهي في 30 يونيو 2021 بلغت 294.72 مليار ريال، بارتفاع نسبته 85.68% مقارنة بالشهر الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 9.72 تريليون ريال بنهاية هذه الفترة، بارتفاع نسبته 0.68 % مقارنة بالشهر السابق.

بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر السعودي" خلال يونيو نحو 274.05 مليار ريال تمثل ما نسبته 92.99% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 273.32 مليار ريال تمثل ما نسبته 92.74 % من إجمالي عمليات البيع.

أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر السعودي" فقد شكّلت ما نسبته 96.64% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 30 يونيو 2021، بانخفاض نسبته 0.10% مقارنة بشهر مايو الماضي.

وبلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الخليجي" خلال يونيو 1.58 مليار ريال تمثل ما نسبته 0.54 % من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 3.66 مليار ريال تمثل ما نسبته 1.24% من إجمالي عمليات البيع.

أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الخليجي" فقد شكّلت ما نسبته 0.52% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 30 يونيو 2021، بانخفاض نسبته 0.006% مقارنة بالشهر السابق.

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