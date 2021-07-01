بورصة أبوظبي تبلغ مستوى قياسيا ومعظم أسواق الخليج تحقق مكاسب 

بلغت أسهم أبوظبي مستوى قياسيا اليوم الخميس، إذ واصل سهم الشركة العالمية القابضة سلسلة مكاسب عقب إدراج وحدتها التابعة ألفا ظبي.

زاد سهم الشركة العالمية القابضة نحو 28% في الأسبوع الحالي بعد طرح أولي لأسهم ألفا ظبي القابضة التي تملك فيها

العالمية حصة 45%.

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وربح مؤشر أبوظبي 0.9% بدعم من ارتفاع سهم العالمية 3.4% وتعمل الشركة العالمية في مجالات تتنوع من الرعاية الصحية إلى الزراعة، وقادت نموا قويا في مركزها المالي بفضل توسع سريع في أنحاء قطاعات أنشطة رئيسية مختلفة.

وتشارك وحداتها التابعة بقطاع الرعاية الصحية في علاج المصابين بكوفيد-19 في الإمارات، وكذلك في حملة الاختبار والتطعيم وفقا للتقرير السنوي للشركة العالمية القابضة.

وربح مؤشر بورصة دبي الرئيسي 0.8 % خلال الجلسة قبل أن يسجل ارتفاعا 0.2%عند التسوية، وأضاف سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.1%، بينما صعد سهم شركة أرامكس للخدمات اللوجيستية 1.3%.

وفتحت سوق دبي على ارتفاع طفيف، لكن التداولات اعتراها تذبذب.

وقال المدير الإقليمي لدى إكسنس، محمد إبراهيم، إن الأحجام كانت مرتفعة إذ سارع المتعاملون إلى الحصول على أفضل نقاط الدخول في الوقت الذي يبدو فيه أن السوق على وشك اتباع مسار عكسي.

وتخلى المؤشر السعودي الرئيسي عن مكاسب مبكرة وتراجع 0.1% إذ تعرض لضغوط بفعل تراجع سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 1.7%.

لكن المؤشر حقق ثامن مكسب أسبوعي على التوالي بعد انتعاش أسعار النفط الخام. وربح خام برنت 1.86 دولار أو ما يعادل 2.5% ليسجل 76.48 دولار للبرميل بجلسة اليوم بدعم من احتمال تعزز الطلب، وانخفاض المخزونات الأميركية.

وتقرير لرويترز ذكر أن منتجي أوبك+ قد يرفعون الإنتاج في الأشهر المقبلة، لكن الزيادة ستكون أقل من المتوقع.

وزاد مؤشر سوق الأسهم القطرية 0.7%، وارتفعت جميع الأسهم المدرجة على المؤشر بما في ذلك ربح سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات.

وفيما يلي إغلاق الأسواق الخليجية:

السعودية انخفض المؤشر 0.1% إلى 10979 نقطة

أبوظبي ارتفع المؤشر 0.9% إلى 6899 نقطة

دبي أضاف المؤشر 0.2% إلى 2817 نقطة

قطر ربح المؤشر 0.7% إلى 10807 نقاط

البحرين استقر المؤشر عند 1587 نقطة

سلطنة عمان صعد المؤشر 0.4% إلى 4079 نقطة

الكويت انخفض المؤشر 1.7% إلى 6936 نقطة