الأسواق العالمية
تسعير سهم "كريسبي كريم" دون النطاق السعري والاكتتاب يجمع 500 مليون دولار
كان التسعير الأولي للسهم يتراوح بين 21 إلى 24 دولارا للسهم
جرى تسعير سهم كريسبي كريم دون النطاق السعري الأولي للاكتتاب عند 17 دولارا للسهم، ليجمع الاكتتاب 500 مليون دولار.
وكان التسعير الأولي للسهم يتراوح بين 21 إلى 24 دولارا للسهم، إلا أن استقبال المستثمرين كان فاترا وسط أسبوع حافل بالاكتتابات في البورصة الأميركية .
مادة اعلانية
ويقيم الاكتتاب سلسلة متاجر الدونات الشهيرة 2.7 مليار دولار.
ويمثل الاكتتاب عودة الشركة إلى البورصة الأميركية، بعد خمس سنوات من شطب إدراجها.
مادة إعلانية