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تسعير سهم "كريسبي كريم" دون النطاق السعري والاكتتاب يجمع 500 مليون دولار 

كريسبي كريم
كريسبي كريم
الأسواق العالمية

تسعير سهم "كريسبي كريم" دون النطاق السعري والاكتتاب يجمع 500 مليون دولار

كان التسعير الأولي للسهم يتراوح بين 21 إلى 24 دولارا للسهم

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دبي - العربية.نت

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جرى تسعير سهم كريسبي كريم دون النطاق السعري الأولي للاكتتاب عند 17 دولارا للسهم، ليجمع الاكتتاب 500 مليون دولار.

وكان التسعير الأولي للسهم يتراوح بين 21 إلى 24 دولارا للسهم، إلا أن استقبال المستثمرين كان فاترا وسط أسبوع حافل بالاكتتابات في البورصة الأميركية .

ويقيم الاكتتاب سلسلة متاجر الدونات الشهيرة 2.7 مليار دولار.

ويمثل الاكتتاب عودة الشركة إلى البورصة الأميركية، بعد خمس سنوات من شطب إدراجها.

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