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خامس مكسب فصلي لمؤشرات "وول ستريت".. "S&P 500" يواصل تحطيم الأرقام القياسية

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بورصة نيويورك
الأسواق العالمية

خامس مكسب فصلي لمؤشرات "وول ستريت".. "S&P 500" يواصل تحطيم الأرقام القياسية

S&P سجل أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق للمرة الخامسة على التوالي

متابع الغاء المتابعة

نيويورك - رويترز

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سجل مؤشر ستاندرد أند بورز 500 أمس الأربعاء، أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق للمرة الخامسة على التوالي، إذ اختتم المستثمرون الشهر وربع السنة بتجاهل إلى حد كبير لبيانات اقتصادية إيجابية، والتطلع إلى تقرير الوظائف المرتقب يوم الجمعة.

وفي الجلسة الأخيرة من النصف الأول من 2021، كانت المؤشرات تحركاتها فاترة ومحددة النطاق، مع تسجيل مؤشر داو للأسهم القيادية مكاسب، بينما انخفض ناسداك.

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وسجلت المؤشرات الثلاثة مكاسبها الفصلية الخامسة على التوالي، إذ ارتفع ستاندرد أند بورز 8.2%، وتقدم ناسداك 9.5%، وزاد داو جونز 4.6%. وسجل ستاندرد أند بورز 500 ثاني أفضل أداء له في النصف الأول منذ 1998، إذ ارتفع 14.5%.

وعلى أساس شهري، حقق ستاندرد أند بورز 500 تقدمه الخامس على التوالي، في حين أنهى مؤشر داو جونز سلسلة مكاسبه التي استمرت أربعة أشهر ليسجل انخفاضا طفيفا. كما حقق ناسداك مكاسب في يونيو.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 210.22 نقطة بما يعادل 0.61% إلى 34502.51 نقطة، وأغلق مؤشر ستاندرد أند بورز 500 مرتفعا 5.7 نقطة أو 0.13% إلى 4297.5 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 24.38 نقطة أو 0.17% إلى 14503.95 نقطة.

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