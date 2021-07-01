صندوق دولفن المالي يتقدم بطلب للحماية من الإفلاس بأصول بـ 1.3 مليار جنيه

تقدمت شركة دولفن Dolfin Financial لإدارة الثروات البريطانية والتي كانت تدير برنامجا للإقامات الذهبية في المملكة المتحدة، بطلب للمحكمة للحماية من الإفلاس.

جاء ذلك بعد توصيات لإجراء تحقيقات مالية جنائية بحق الصندوق، والذي تقدر أصوله بـ1.3 مليار جنيه إسترليني.

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وكان الصندوق قد أطلق برنامجا للإقامات الذهبية في بريطانيا لفائقي الثراء، حيث يتطلب البرنامج استثمارا بمليوني جنيه مقابل إقامة لـ 3 سنوات وأربعة أشهر.