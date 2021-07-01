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مصرف الإنماء يجمع 5 مليارات ريال من طرح صكوك

مصرف الإنماء مناسبة
سوق السعودية

مصرف الإنماء يجمع 5 مليارات ريال من طرح صكوك

تم إصدار 5 آلاف صك بقيمة مليون ريال للصك الواحد

متابع الغاء المتابعة

الرياض- العربية.نت

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أعلن مصرف الإنماء، عن انتهاء طرح أدوات دين وهي عبارة عن إصدار لصكوك إضافية من الفئة 1 بالريال السعودي، بحصيلة بلغت 5 مليارات ريال.

وأضاف المصرف في بيان للسوق السعودية "تداول"، أنه تمت تسوية طرح الصكوك الإضافية بتاريخ 1 يوليو 2021، والتي بدأ طرحها بإصدار خاص في 10 يونيو الماضي.

وحسب البيان الصادر اليوم الخميس، تم طرح 5 آلاف صك وبلغت القيمة الاسمية للصك مليون ريال.

أرباح مصرف الإنماء ترتفع 73.5% إلى 642 مليون ريال بالربع الأول شركات سوق السعودية أرباح مصرف الإنماء ترتفع 73.5% إلى 642 مليون ريال بالربع الأول

وبلغ عائد الصك 4% من تاريخ الإصدار حتى 1 يوليو 2026، ثم ستتم إعادة تعيين معدل العائد في 1 يوليو 2026 وكل خمس سنوات بعد ذلك.

وعين المصرف شركة الإنماء للاستثمار وشركة جي بي مورغان العربية السعودية كمديرين رئيسيين مشتركين ومديرين مشتركين لسجل الاكتتاب للطرح الخاص.

وكان المصرف أعلن طرح الصكوك الإضافية في 10 يونيو الماضي على أن تنتهي في 8 يوليو 2021، بذلك تكون التسوية تمت قبل أسبوع من الموعد المحدد سابقا.

وأضاف أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون ذوو خبرة حسب التعريف الوارد في المادة التاسعة من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

وتكون مدة استحقاق الصك مستمرة بدون تاريخ استحقاق، ويمكن استرداد الصكوك في وقت مبكر بناء على حدث رأسمالي أو حدث ضريبي أو بناء على خيار المصرف كما هو موضّح في شروط وأحكام الصكوك.

وذكر المصرف في بيان سابق، أن الغرض من الإصدار المحتمل هو تقوية القاعدة الرأسمالية للمصرف وفقاً لإطار اتفاقية بازل 3.

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