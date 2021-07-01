وول ستريت تغرم "روبن هوود" 70 مليون دولار

حكمت جهة تنظيمية في وول ستريت على شركة روبين هوود بدفع 70 مليون دولار غرامة مقابل إخفاقات رقابية منهجية، وتضليل المستثمرين من خلال إعطائهم معلومات خاطئة.

وهذه أكبر عقوبة تفرضها هيئة الرقابة الذاتية في وول ستريت، و هيئة تنظيم الصناعة المالية.

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وكانت روبين هوود قد شهدت سلسلة من حالات الانقطاع وفشل النظام بين عامي 2018 و 2020 ما تسبب بخسارة العملاء في المجموع تزيد عن 7 ملايين دولار.

وفي فبراير الماضي، خفضت شركة روبن هود Robinhood Markets عدد الشركات التي عليها قيود تداول إلى ثماني شركات من 50 سابقا قبل جلسة التداول اليوم وفقًا لتحديث على موقعها على الإنترنت.

ومن بين الشركات الثماني التي لا تزال على القائمة غيم ستوب GameStop وإيه إم سي AMC Entertainment وبلاك بيري BlackBerry وإكسبرس Express.

وكانت الشركة قد قالت أنها وضعت قيودًا على الشراء بعد أن زادت متطلبات إيداع غرفة المقاصة للأسهم الأسبوع الماضي.