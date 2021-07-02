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الدولار عند أعلى مستوى في 3 أشهر قبل بيانات الوظائف الأميركية

الدولار الأميركي
الدولار الأميركي
الدولار

الدولار عند أعلى مستوى في 3 أشهر قبل بيانات الوظائف الأميركية

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لندن - رويترز

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بلغ الدولار الأميركي، اليوم الجمعة، أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل عملات رئيسية أخرى، إذ يراهن المتعاملون على أن بيانات قوية لسوق العمل في الولايات المتحدة قد تدفع العملة للارتفاع أكثر.

ومؤشر الدولار على مسار تحقيق مكسب أسبوعي آخر بنحو 1%، والارتفاع هو الرابع في خمسة أسابيع. وربح المؤشر 0.1% خلال الجلسة وبلغ 92.699.

وتعززت العملة الأميركية بوجه عام منذ فاجأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسواق الشهر الماضي، بالتلميح إلى أنه قد يشدد السياسة النقدية في وقت أبكر من المتوقع لكبح التضخم.

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ومن المقرر صدور تقرير الوظائف الأميركية في الساعة 1230 بتوقيت غرينتش، ومن المتوقع أن يُظهر زيادة قوية بمقدار 700 ألف وظيفة، فيما يتأهب المتعاملون لأي مفاجآت.

وقال محللو العملات لدى إم.يو.إف.جي في مذكرة: "أسواق الصرف الأجنبي أصبحت بالتأكيد أكثر حساسية تجاه البيانات الاقتصادية الأميركية القادمة".

وبلغ الدولار مستوى مرتفعا جديدا لثلاثة أشهر مقابل اليورو قبل التقرير، وزاد 0.2% خلال الجلسة إلى 1.18235 دولار. واستقرت العملة بصفة عامة مقابل الين والجنيه الإسترليني.

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