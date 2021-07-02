الذهب يعزز جاذبيته بفعل المخاوف من تقويض متحوّر "دلتا" للتعافي الاقتصادي

ارتفع الذهب اليوم الجمعة، إذ تعززت جاذبيته بفعل المخاوف المحيطة بانتشار سلالة دلتا من فيروس كورونا، بينما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية إذ أنها قد تؤثر على توقيت تحول موقف مجلس الفيدرالي الأميركي حيال السياسات النقدية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1778.52 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0535 بتوقيت غرينتش. وانخفض الذهب 0.1% منذ بداية الأسبوع. وأضافت العقود الأميركية الآجلة للذهب نفس النسبة إلى 1778 دولارا.

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وقالت مارجريت يانج الاستراتيجية لدى ديلي فيكس: "انتشار سلاسة دلتا يدعم الذهب إذ أنه قد يرجئ تعافي الاقتصاد.. لكن التوقعات في الأمد المتوسط تظل تميل إلى الانخفاض بسبب أننا محاطون ببدء دورة تقليص".

وتسببت سلالة دلتا الأشد عدوى من فيروس كورونا في تراجع دول في آسيا وأوروبا عن خطط إعادة الفتح، بينما قال البيت الأبيض إنه سيرسل فرقا خاصة للبؤر الساخنة في أنحاء البلاد لمكافحة العدوى.

والتركيز الآن على بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية المقرر صدورها بحلول الساعة 1230 بتوقيت غرينتش، والتي من المرجح أن تظهر زيادة بواقع 690 ألف وظيفة الشهر الماضي وفقا لاستطلاع أجرته "رويترز".

وقالت يانج إن زيادة بواقع مليون أو أكثر في التقرير قد تسرع تقليص البنك المركزي الأميركي للتحفيز، وخطط زيادة أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات عدد العاملين في القطاع الخاص الأميركي وطلبات إعانة البطالة الصادرة هذا الأسبوع، أن سوق العمل تكتسب سرعة في ظل إعادة فتح الاقتصاد بالكامل.

ويستقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، مما يرفع تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، صعدت الفضة 0.2% إلى 26.07 دولار للأوقية، بينما ربح البلاتين 0.6% إلى 1088.73 دولار.

وانخفض البلاديوم 0.1% إلى 2762.16 دولار ليتجه صوب ثاني هبوط أسبوعي على التوالي.