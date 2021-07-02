العملة المشفرة الأكبر تخسر نحو 50% من أعلى مستوياتها هذا العام

انخفضت عملة بيتكوين المشفرة 5.17% إلى 33 ألفاً و226 دولاراً أمس الخميس، لتكون قد خسرت نحو 1810 دولارات من سعر إغلاقها السابق، مع تزايد الضغوط البيعية.

وتراجعت العملة المشفرة الأكبر والأكثر رواجا في العالم بـ 48.8% عن أعلى مستوياتها هذا العام البالغ 64 ألفا و895 دولاراً الذي حققته في 14 أبريل الماضي.

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وانخفضت إيثر، المرتبطة بشبكة سلسلة الكتل إيثريوم، 7.28% لتصل إلى 2110 دولارات أمس، بخسارة نحو 166 دولاراً عن سعر الإغلاق السابق.

وكانت أسعار بيتكوين سجلت أعلى انخفاض في النسبة المئوية خلال الربع الثاني، متأثرة بحملة الصين الصارمة، والمخاوف من أن مجلس الفيدرالي الأميركي سيبدأ في تقليص برنامجه التحفيزي.

بدأ الربع القوي تاريخيًا بشكل إيجابي، مع ارتفاع عملة بيتكوين إلى مستوى قياسي بلغ 64800 دولار في الفترة التي سبقت ظهور أكبر منصة لتداول العملات المشفرة Coinbase في بورصة ناسداك لأول مرة في 14 أبريل. ومع ذلك، توقف الزخم في الأسابيع اللاحقة حيث كافح المستثمرون الأفراد لدعم السهم في أعقاب موجة البيع من قبل كبار المستثمرين.

ومع ذلك، يتوقع المتداولون أن يظل المشترون نشيطين فوق مستوى الدعم 30 ألف دولار مع تحسن المعنويات. وقد تحد الأخبار الإيجابية من التحركات السلبية بعد النصف الأول المتقلب من العام، ويبدو أن المخاوف بشأن الإجراءات التنظيمية الصارمة قد خفت، خاصة مع استقرار معدل تداول الأفراد لـ"بيتكوين" بعد انخفاضه لـ 10 أيام متتالية.

ويرجع هذا الانخفاض في الغالب إلى إغلاق الصين للعديد من عمليات تعدين العملات المشفرة في البلاد.