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بنك أوف أميركا: السيولة تواصل التدفق على الأسهم والسندات

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بنك أوف أميركا: السيولة تواصل التدفق على الأسهم والسندات

مستويات قياسية لـ"وول ستريت"

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لندن - رويترز

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أظهرت أحدث إحصاءات من بنك أوف أميركا لتدفقات الصناديق اليوم الجمعة، أن المستثمرين واصلوا ضخ المزيد من السيولة في السندات والأسهم، إذ بلغت وول ستريت مستوى قياسيا مرتفعا جديدا وظلت عوائد السندات الحكومية الأميركية أقل من 1.5%.

وقال بنك الاستثمار الأميركي استنادا إلى بيانات من أي.بي.إف.آر، إن صناديق الدخل الثابت استقطبت 13.2 مليار دولار، فيما جذبت الأسهم 9.6 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، بينما نزح 25 مليار دولار من صناديق سوق النقد.

والتدفقات الأسبوعية على صناديق السندات هي السادسة عشر على التوالي مع تدفق 1.1 مليار دولار على الخزانة الأميركية.

وأضاف بنك أوف أميركا أن النصف الأول من العام أثبت أنه الأكثر ديناميكية للمستثمرين، إذ كانت "التدفقات السنوية إلى صناديق الأسهم والأدوات المحمية من التضخم وتلك المالية والمواد والبنية التحتية أكبر من التدفقات الإجمالية في 20 عاماً ماضية".

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