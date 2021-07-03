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مستويات مرتفعة غير مسبوقة للأسهم في وول ستريت.. لهذا السبب

وول ستريت مناسبة
بورصة نيويورك
وول ستريت

مستويات مرتفعة غير مسبوقة للأسهم في وول ستريت.. لهذا السبب

مؤشر "ستاندرد آند بورز" يواصل الصعود لليوم السابع على التوالي

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دبي - العربية.نت

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شهدت وول ستريت ارتفاعا لمستويات قياسية جديدة يوم الجمعة، إذ أغلق ستاندرد آند بورز على زيادة لليوم السابع على التوالي، بعد أن أظهرت بيانات الوظائف ليونيو نشاطا قويا للتوظيف.

وبلغ ستاندرد آند بورز وداو وناسداك مستويات غير مسبوقة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 152.82 نقطة بما يعادل 0.44% إلى 34786.35 نقطة.

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 32.4 نقطة أو 0.75% إلى 4352.34 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 116.95 نقطة أو 0.81% إلى 14639.33 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، تقدم ستاندرد آند بورز 1.7%، وربح داو 1%، وصعد ناسداك 1.9% بحسب "رويترز".

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