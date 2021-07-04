أسهم أبوظبي تواصل مكاسبها ودبي تتراجع

أغلقت سوق الأسهم في أبوظبي مرتفعة اليوم الأحد، لتواصل على التواصل مع استمرار صعود سهم الشركة العالمية القابضة بعد إدراج وحدة لها، بينما تراجع مؤشر دبي الرئيسي.

بلغت القيمة السوقية للعالمية القابضة 201.7 مليار درهم (54.92 مليار دولار) الأسبوع الماضي، لتصبح الأعلى قيمة بين الشركات المدرجة في أبوظبي، بعد بدء تداول سهم ألفا ظبي، التي تملك القابضة 45% فيها.

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صعد سهم العالمية القابضة أكثر من 28% منذ بدء تداول ألفا ظبي في 27 يونيو/حزيران.

وأغلق مؤشر أبوظبي مرتفعا 0.7%، يدعمه سهم العالمية القابضة الذي صعد 1.2%.

وتقدم المؤشر السعودي القياسي 0.5%، مع ارتفاع أسهم مصرف الراجحي 1.3% وسابك للمغذيات الزراعية 3.8%.

وختم المؤشر القطري جلسة اليوم على صعود نسبته 0.2%، مدعوما بزيادة 0.8% في سهم شركة البتروكيماويات صناعات قطر.

لكن مؤشر دبي فقد 0.4%، تحت ضغط انخفاض بنسبة 1.1% في سهم بنك الإمارات دبي الوطني و1.5% لسهم إعمار مولز.

وخارج الخليج، ارتفع المؤشر المصري القيادي 0.9%، مع صعود سهم أكبر بنك مدرج، البنك التجاري الدولي 0.8%.

وفيما يلي إغلاق الأسواق العربية:

السعودية ارتفع المؤشر 0.5% إلى 11032 نقطة

أبوظبي ارتفع المؤشر 0.7% إلى 6949 نقطة

دبي تراجع المؤشر 0.4% إلى 2804 نقاط

قطر ارتفع المؤشر 0.2% إلى 10828 نقطة

مصر ارتفع المؤشر 0.9% إلى 10346 نقطة

البحرين تراجع المؤشر 0.6% إلى 1579 نقطة

سلطنة عمان ارتفع المؤشر 0.5% إلى 4098 نقطة

الكويت ارتفع المؤشر 0.2 % إلى 6963 نقطة