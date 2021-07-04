أسهم أبوظبي تواصل مكاسبها ودبي تتراجع
مؤشر أبوظبي استفاد من ارتفاع أسهم "العالمية القابضة"
أغلقت سوق الأسهم في أبوظبي مرتفعة اليوم الأحد، لتواصل على التواصل مع استمرار صعود سهم الشركة العالمية القابضة بعد إدراج وحدة لها، بينما تراجع مؤشر دبي الرئيسي.
بلغت القيمة السوقية للعالمية القابضة 201.7 مليار درهم (54.92 مليار دولار) الأسبوع الماضي، لتصبح الأعلى قيمة بين الشركات المدرجة في أبوظبي، بعد بدء تداول سهم ألفا ظبي، التي تملك القابضة 45% فيها.
صعد سهم العالمية القابضة أكثر من 28% منذ بدء تداول ألفا ظبي في 27 يونيو/حزيران.
وأغلق مؤشر أبوظبي مرتفعا 0.7%، يدعمه سهم العالمية القابضة الذي صعد 1.2%.
وتقدم المؤشر السعودي القياسي 0.5%، مع ارتفاع أسهم مصرف الراجحي 1.3% وسابك للمغذيات الزراعية 3.8%.
وختم المؤشر القطري جلسة اليوم على صعود نسبته 0.2%، مدعوما بزيادة 0.8% في سهم شركة البتروكيماويات صناعات قطر.
لكن مؤشر دبي فقد 0.4%، تحت ضغط انخفاض بنسبة 1.1% في سهم بنك الإمارات دبي الوطني و1.5% لسهم إعمار مولز.
وخارج الخليج، ارتفع المؤشر المصري القيادي 0.9%، مع صعود سهم أكبر بنك مدرج، البنك التجاري الدولي 0.8%.
وفيما يلي إغلاق الأسواق العربية:
السعودية ارتفع المؤشر 0.5% إلى 11032 نقطة
أبوظبي ارتفع المؤشر 0.7% إلى 6949 نقطة
دبي تراجع المؤشر 0.4% إلى 2804 نقاط
قطر ارتفع المؤشر 0.2% إلى 10828 نقطة
مصر ارتفع المؤشر 0.9% إلى 10346 نقطة
البحرين تراجع المؤشر 0.6% إلى 1579 نقطة
سلطنة عمان ارتفع المؤشر 0.5% إلى 4098 نقطة
الكويت ارتفع المؤشر 0.2 % إلى 6963 نقطة