جاسم للنقليات الكويتية تقول إنها أطلقت طرحاً خاصاً قبل الإدراج

قالت شركة جاسم للنقليات والمناولة، وهي شركة متخصصة في خدمات الموانئ والخدمات اللوجيستية، السبت إنها بدأت طرحا خاصا الشهر الماضي لزيادة قاعدة مساهميها قبل إدراجها في بورصة الكويت.

وأضافت في بيان أنه بعد الموافقة التنظيمية الأولية من هيئة أسواق المال، بدأت الشركة الطرح الخاص في منتصف يونيو/حزيران.

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وقال الرئيس التنفيذي عادل كوهري إن هذا الطرح خطوة نحو الإدراج في بورصة الكويت.

ولم يقدم البيان تفاصيل عن القيمة التي تستهدف الشركة جمعها من الطرح الخاص.