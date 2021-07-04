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جاسم للنقليات الكويتية تقول إنها أطلقت طرحاً خاصاً قبل الإدراج

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بورصة الكويت
بورصة الكويت

جاسم للنقليات الكويتية تقول إنها أطلقت طرحاً خاصاً قبل الإدراج

بدأت طرحاً خاصاً الشهر الماضي لزيادة قاعدة مساهميها

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دبي - رويترز

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قالت شركة جاسم للنقليات والمناولة، وهي شركة متخصصة في خدمات الموانئ والخدمات اللوجيستية، السبت إنها بدأت طرحا خاصا الشهر الماضي لزيادة قاعدة مساهميها قبل إدراجها في بورصة الكويت.

وأضافت في بيان أنه بعد الموافقة التنظيمية الأولية من هيئة أسواق المال، بدأت الشركة الطرح الخاص في منتصف يونيو/حزيران.

وقال الرئيس التنفيذي عادل كوهري إن هذا الطرح خطوة نحو الإدراج في بورصة الكويت.

ولم يقدم البيان تفاصيل عن القيمة التي تستهدف الشركة جمعها من الطرح الخاص.

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