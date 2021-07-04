هيئة السوق السعودية توافق على طرح صندوقين وقفي ومرابحة

أعلنت هيئة السوق المالية في السعودية، اليوم الأربعاء، عن صدور قرارها المتضمن الموافقة لـ "شركة الأهلي المالية" على طرح وحدات "صندوق الأهلي وجامعة الملك سعود الوقفي" طرحاً عاماً.

وفي بيان منفصل، كشفت هيئة السوق المالية، عن موافقتها على طرح وحدات "بلوم إنفست للمرابحة بالريال السعودي" طرحاً عاماً.

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وقالت الهيئة إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.

وتابعت: "لذا يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات".

وأوضحت الهيئة أنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.