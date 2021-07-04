"المعمر" و"الفرنسي كابيتال" يوقعان اتفاقيات لتطوير 6 مراكز للبيانات بـ1.2 مليار ريال 

وقعت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم إي إس)، والسعودي الفرنسي كابيتال SFC، نيابة عن الصندوق المقترح، اتفاقيات لتطوير وتصميم وتشغيل 6 مراكز بيانات في جميع أنحاء المملكة بميزانية بناء تقديرية تبلغ حوالي 1.2 مليار ريال كمرحلة أولى.

وقالت المعمر في بيان للسوق السعودية "تداول"، إنه تم تعيينها كمطور ومصمم للقيام بأعمال التصميم والتطوير (على أساس تسليم المفتاح) لـ6 مراكز بيانات بسعة أولية تبلغ 4 ميجاوات لكل منها.

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وحسب البيان، ستستمر "إم إي إس" كمدير- مرافق لمراكز البيانات الستة لفترة أولية مدتها 15 سنة.

وستحصل "إم إي إس" لدورها كمطور ومصمم على رسوم التطوير والتصميم الأساسية بنسبة 10% من ميزانية التطوير والتصميم، حسب البيان.

وتابع البيان: "ستكون مدفوعات رسوم التطوير والتصميم مكونه من الوحدات في الصندوق المقترح بنسبة لا تتجاوز نسبة 10% من إجمالي وحدات الصندوق المقترح المستحقة، ثم النقدية إذ ستحصل شركة (ام اي اس) على رسوم إدارة المرافق التي تبلغ 7% من الإيرادات المتولدة من عمليات مراكز البيانات علماً أنه في البداية ستكون اتفاقيات إدارة المرافق ملزمة لمدة 15 سنة".

وتوقعت الشركة أن تبدأ أعمال التنفيذ في الربع الرابع من العام المالي 2021 بناء على الجداول الزمنية المتفق عليها مبدئيًا، على أن يتم الانتهاء منها في غضون الربع الرابع من عام 2022.

وتابعت: "تتوقف صلاحية هذه الاتفاقيات على الإطلاق الناجح للصندوق المقترح المتوقع في النصف الثاني من عام 2021".

وكانت "المعمر" وقعت في 7 يونيو الماضي مذكرة تفاهم ملزمة السعودي الفرنسي كابيتال (SFC) لتأسيس صندوق استثمار خاص بهدف تطوير وامتلاك، وتشغيل مراكز البيانات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

وأفادت الشركة بأن مدة العقد تصل لنحو 16 شهرا، وسينعكس الأثر المالي الإيجابي على نتائج "إم أي أس" بحوالي 120 مليون ريال بناء على مراحل التطوير والتصميم.

وتوقعت أن يتحقق الأثر المالي على مدار فترة التطوير المستهدفة حاليًا والتي تبدأ في الربع الرابع من عام 2021 وتنتهي في نهاية الربع الرابع عام 2022، كذلك سيكون هنالك تأثير إيجابي إضافي على الإيرادات والأرباح الناتجة عن تنفيذ المشروع خلال فترة التنفيذ.

كما سيبدأ التأثير المالي المقدر لاتفاقيات إدارة المرافق الخاصة بـ "ام اي اس" عند بدء تشغيل مراكز البيانات وتشغيلها، المتوقع تحققه في الربع الأول من عام 2023.