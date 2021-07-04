"فتيحي القابضة" تخفض رأسمالها.. لحقت بهذه الشركات

يصوت مساهمو شركة فتيحي القابضة على تخفيض رأس المال 50% إلى 275 مليون ريال.

ويأتي هذا التخفيض بسبب زيادة رأس المال الحالي عن الحاجة.

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وفي أبريل الماضي، قامت شركة تابعة لبتروكيم، وهي الشركة السعودية للبوليمرات، بتخفيض رأسمالها أيضا 65% لنفس الأسباب، وهي الزيادة عن الحاجة.

وفي مارس، قام مجلس إدارة إسمنت ينبع بتأجيل البت بقرار خفض رأس المال لزيادته عن الحاجة.

وقد أشارت أسمنت ينبع حينها أن تأجيل القرار جاء بعد الإعلان عن تطورات برنامج شريك، ما عزى بالشركة إلى تأجيل القرار لدراسة سبل الاستفادة من متانة رأسمال الشركة.