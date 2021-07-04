.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"فتيحي القابضة" تخفض رأسمالها.. لحقت بهذه الشركات

سوق السعودية مناسبة
متداول بسوق الأسهم السعودية
شركات

"فتيحي القابضة" تخفض رأسمالها.. لحقت بهذه الشركات

هذا التخفيض يأتي بسبب زيادة رأس المال الحالي عن الحاجة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يصوت مساهمو شركة فتيحي القابضة على تخفيض رأس المال 50% إلى 275 مليون ريال.

ويأتي هذا التخفيض بسبب زيادة رأس المال الحالي عن الحاجة.

وفي أبريل الماضي، قامت شركة تابعة لبتروكيم، وهي الشركة السعودية للبوليمرات، بتخفيض رأسمالها أيضا 65% لنفس الأسباب، وهي الزيادة عن الحاجة.

وفي مارس، قام مجلس إدارة إسمنت ينبع بتأجيل البت بقرار خفض رأس المال لزيادته عن الحاجة.

وقد أشارت أسمنت ينبع حينها أن تأجيل القرار جاء بعد الإعلان عن تطورات برنامج شريك، ما عزى بالشركة إلى تأجيل القرار لدراسة سبل الاستفادة من متانة رأسمال الشركة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فتاة الحسكة تشعل غضبا.. قتلها 11 من عائلتها وفيديو يوثق فتاة الحسكة تشعل غضبا.. قتلها 11 من عائلتها وفيديو يوثق
تفاصيل تفحم 4 مصريين بغابات قبرص.. هكذا وقع الحادث تفاصيل تفحم 4 مصريين بغابات قبرص.. هكذا وقع الحادث
الأكثر قراءة
قضية الآثار بمصر .. علاقة رجل الأعمال المتهم  بالإخوان قضية الآثار بمصر .. علاقة رجل الأعمال المتهم  بالإخوان
الصحة العالمية: لقاحات كورونا لن تحمي العالم من متحور دلتا الصحة العالمية: لقاحات كورونا لن تحمي العالم من متحور دلتا
إليسا تشعل مواقع التواصل.. نعيش ذل إيران بعد إليسا تشعل مواقع التواصل.. نعيش ذل إيران بعد "العز السعودي"
جديد حالة دلال عبد العزيز.. قدمها لا تلمس الأرض والأكسجين معلق بأنفها جديد حالة دلال عبد العزيز.. قدمها لا تلمس الأرض والأكسجين معلق بأنفها
نصف وفيات دلتا في بريطانيا مطعمون.. والعلماء: لا تقلقوا نصف وفيات دلتا في بريطانيا مطعمون.. والعلماء: لا تقلقوا
صمغ البامية صمغ البامية "المقرف".. كنز حقيقي يختبئ خلفه
قبل أن تذهب
الصحة العالمية تطلق تحذيرا بشأن المتحور دلتا.. فما هو؟
الصحة العالمية تطلق تحذيرا بشأن المتحور دلتا.. فما هو؟
اكتشف المزيد