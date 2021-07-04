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8.7 مليار دولار قيمة الاستحواذ على رابع أكبر سلسلة لمتاجر البقالة ببريطانيا

سوفت بنك

8.7 مليار دولار قيمة الاستحواذ على رابع أكبر سلسلة لمتاجر البقالة ببريطانيا

الكونسورتيوم يضم شركة تابعة لسوفت بنك

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دبي- العربية.نت

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وافقت رابع أكبر سلسلة لمتاجر البقالة أو السوبرماركت في بريطانيا وهي Wm Morrison على عرض الاستحواذ المقدم من كونسورتيوم بقيادة مجموعة Fortress Investment بقيمة 8.7 مليار دولار بعد أن رفضت عرضا أقل من Clayton Dubilier & Rice في يونيو الماضي بقيمة 7.6 مليار دولار.

وكانت مجموعة سوفت بنك استحوذت على مجموعة Fortress Investment في 2017 بنحو 3.3 مليار دولار وهي مجموعة لديها 53 مليار دولار من الأصول تحت الإدارة.

ويضم الكونسورتيوم كلا من (Fortress -Canada Pension Plan - Investment Board - والذراع العقارية لشركة Koch Industries إحدى أكبر الشركات الأميركية الخاصة).

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وأكد الكونسورتيوم التزامه بالحفاظ على الرواتب والمعاشات التقاعدية لموظفي Morrison في محاولة لدرء المعارضة السياسية للصفقة.

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