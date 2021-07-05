أسهم أبوظبي قرب مستوى قياسي مرتفع لكن أسواق الخليج الأخرى تتراجع

استقرت الأسهم في أبوظبي، اليوم الاثنين، بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة، لتواصل مكاسبها للجلسة السادسة على التوالي مدعومة بمكاسب لسهم الشركة العالمية القابضة التي واصلت صعودها بعد إدراج شركة تابعة لها.

في الأسبوع الماضي، بلغت القيمة السوقية للشركة 201.7 مليار درهم (54.92 مليار دولار) لتصبح الأعلى قيمة في البورصة بعد بدء تداول سهم ألفا ظبي التي تملك فيها حصة 45%.

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وأغلق مؤشر أبوظبي مرتفعا 0.7% مع صعود سهم العالمية القابضة 0.4%، في حين قفز سهم الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) حوالي 7%.

وقال سوق أبوظبي للأوراق المالية، الأسبوع الماضي، إنه لا يوجد حد أقصى للملكية لغير الإماراتيين في شركة الأدوية.

وتراجع المؤشر السعودي 0.3%، متأثرا بانخفاض 1.8%لسهم الاتصالات السعودية و0.4% لسهم مصرف الراجحي.

وقال محلل السوق لدى "إكسنس للسمسرة" مايكل ستارك، إن من المتوقع أن تنخفض أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في الأيام المقبلة إذ ستؤثر المخاوف من انتشار سلالة دلتا من فيروس كورونا على توقعات المستثمرين.

وأضاف قائلا: "هذا من شأنه أن يزيد المخاوف الحالية من احتمال تباطؤ التعافي الاقتصادي والتوقعات حول فرض قيود أشد صرامة من شأنها إبطاء التعافي الاقتصادي".

ونزل المؤشر القطري 0.3% مع هبوط معظم أسهمه، بما في ذلك بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، الذي هبط 0.6%.

وأغلق مؤشر سوق دبي مستقرا بعدما تراجع عن خسائر مني بها في وقت سابق من الجلسة.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر مستقرا وسط مكاسب للأسهم المالية وانخفاضات بين الأسهم الأخرى.

وفيما يلي إغلاق الأسواق العربية:

السعودية نزل المؤشر 0.3% إلى 11001 نقطة

أبوظبي ارتفع المؤشر 0.7% إلى 6995 نقطة

دبي استقر المؤشر عند 2803 نقاط

قطر تراجع المؤشر 0.3% إلى 10800 نقطة

مصر زاد المؤشر 0.03% إلى 10384.29 نقطة

البحرين استقر المؤشر عند 1579 نقطة

سلطنة عمان ارتفع المؤشر 0.1% إلى 4103 نقطة

الكويت نزل المؤشر 0.3% إلى 6939 نقطة