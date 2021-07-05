أسهم أوروبا دون مستويات قياسية بسبب مخاوف من سلالة "دلتا"

علقت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، دون أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ أثار الانتشار العالمي لسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا مخاوف من تعثر اقتصادي، غير أن سهم موريسونز قفز مع اشتداد معركة للاستحواذ على الشركة البريطانية.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.11%، وكانت أسهم شركات السيارات السفر من أكبر الخاسرين.

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وكانت أسهم التعدين من الأسهم الرابحة القليلة، إذ قفزت 1.4%، مقتفية أثر أسعار المعادن، نقلاً عن رويترز.

يعاني ستوكس 600 لاستعادة ذروته التي سجلها في منتصف يونيو/حزيران، إذ أدت القفزة في حالات الإصابة بالفيروس إلى زيادة المخاوف من شبح قيود سفر جديدة وهددت بعرقلة الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو من الركود الناجم عن الجائحة.

وتراجعت الأسهم الفرنسية 0.2% بعد أن حذر وزير الصحة أوليفيه فيران من أن فرنسا قد تتجه نحو موجة رابعة من الجائحة بسبب السلالة دلتا شديدة العدوى.

وقفزت أسهم موريسونز 11.6% بعد أن قالت شركة الاستثمار المباشر الأميركية أبولو جلوبال مانجمنت إنها تدرس عرضا محتملا لمجموعة المتاجر البريطانية.

ووافقت موريسونز يوم السبت على استحواذ بقيمة 6.3 مليار جنيه إسترليني (8.7 مليار دولار) مع مجموعة أخرى.