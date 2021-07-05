.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ارتفاع إصدارات الصكوك العالمية 5% بالنصف الأول من 2021

الدولار الأميركي
الدولار الأميركي
الأسواق العالمية

ارتفاع إصدارات الصكوك العالمية 5% بالنصف الأول من 2021

أوضاع السوق تدعم ارتفاع مبيعات الصكوك بالنصف الثاني من العام

متابع الغاء المتابعة

دبي -العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، اليوم الاثنين، إن إصدارات الصكوك ارتفعت 5% في النصف الأول من عام 2021 مقارنة بالعام السابق، بينما من المتوقع أن تدعم أوضاع السوق التي تبعث على التفاؤل المزيد من مبيعات السندات الإسلامية في النصف الثاني.

وأضافت الوكالة في تقرير، أن أحجام بيع السندات الإسلامية المقومة بالعملات الأجنبية ارتفعت بنسبة 41.6% في النصف الأول من عام 2021 إذ أبرم مصدرون مبيعات صكوك ضخمة في سوق اتسمت بانخفاض أسعار الفائدة وزيادة السيولة.

وارتفعت أحجام إصدارات صكوك أولية 20% في نفس الفترة.

تتوقع ستاندرد آند بورز أن يتراوح حجم إصدار السندات الإسلامية العالمية بين 140 مليار دولار و155 مليار دولار هذا العام من 139.8 مليار دولار في 2020.

وبلغ حجم إصدار الصكوك 90.6 مليار دولار في النصف الأول من عام 2021، بزيادة 5% من 86.4 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2020.

بريطانيا تطرح ثاني إصدار من الصكوك الإسلامية أسواق المال بريطانيا تطرح ثاني إصدار من الصكوك الإسلامية

وحسب التقرير، انخفضت إصدارات السندات الإسلامية في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 50% بسبب اعتماد معيار خاص بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وهي الهيئة والمكلفة بوضع المعايير للقطاع المالي الإسلامي.

وقالت ستاندرد آند بورز "على الرغم من أن جهات الإصدار وجدت طرقا للامتثال لذلك المعيار، فإن تحديات إضافية لا تزال قائمة. ومن وجهة نظرنا، صار المستثمرون الآن أكثر عرضة لمخاطر الأصول المتبقية بعد سداد الديون".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
انتبه.. الكمامة المستعملة أكثر خطورة من المشي بدونها! انتبه.. الكمامة المستعملة أكثر خطورة من المشي بدونها!
شاهد تغريدة طبية عن الإسهال.. تثير عاصفة سخرية في أميركا شاهد تغريدة طبية عن الإسهال.. تثير عاصفة سخرية في أميركا
الأكثر قراءة
توطين 6 قطاعات جديدة في السعودية لتوفير 40 ألف وظيفة توطين 6 قطاعات جديدة في السعودية لتوفير 40 ألف وظيفة
نصف وفيات دلتا في بريطانيا مطعمون.. والعلماء: لا تقلقوا نصف وفيات دلتا في بريطانيا مطعمون.. والعلماء: لا تقلقوا
صمغ البامية صمغ البامية "المقرف".. كنز حقيقي يختبئ خلفه
فتاة الحسكة تشعل غضبا.. قتلها 11 من عائلتها وفيديو يوثق فتاة الحسكة تشعل غضبا.. قتلها 11 من عائلتها وفيديو يوثق
قصته هزت دمشق.. أب ترك طفلتيه جائعتين وهذا ما حل بهما قصته هزت دمشق.. أب ترك طفلتيه جائعتين وهذا ما حل بهما
تيغراي تتحدى فائزاً بنوبل.. مشاهد لا تصدق لجيش من الأسرى تيغراي تتحدى فائزاً بنوبل.. مشاهد لا تصدق لجيش من الأسرى
قبل أن تذهب
الدبيبة يعلن فتح باب الترشح للانتخابات الليبية المقبلة
الدبيبة يعلن فتح باب الترشح للانتخابات الليبية المقبلة
اكتشف المزيد