ارتفاع إصدارات الصكوك العالمية 5% بالنصف الأول من 2021

قالت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، اليوم الاثنين، إن إصدارات الصكوك ارتفعت 5% في النصف الأول من عام 2021 مقارنة بالعام السابق، بينما من المتوقع أن تدعم أوضاع السوق التي تبعث على التفاؤل المزيد من مبيعات السندات الإسلامية في النصف الثاني.

وأضافت الوكالة في تقرير، أن أحجام بيع السندات الإسلامية المقومة بالعملات الأجنبية ارتفعت بنسبة 41.6% في النصف الأول من عام 2021 إذ أبرم مصدرون مبيعات صكوك ضخمة في سوق اتسمت بانخفاض أسعار الفائدة وزيادة السيولة.

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وارتفعت أحجام إصدارات صكوك أولية 20% في نفس الفترة.

تتوقع ستاندرد آند بورز أن يتراوح حجم إصدار السندات الإسلامية العالمية بين 140 مليار دولار و155 مليار دولار هذا العام من 139.8 مليار دولار في 2020.

وبلغ حجم إصدار الصكوك 90.6 مليار دولار في النصف الأول من عام 2021، بزيادة 5% من 86.4 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2020.

وحسب التقرير، انخفضت إصدارات السندات الإسلامية في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 50% بسبب اعتماد معيار خاص بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وهي الهيئة والمكلفة بوضع المعايير للقطاع المالي الإسلامي.

وقالت ستاندرد آند بورز "على الرغم من أن جهات الإصدار وجدت طرقا للامتثال لذلك المعيار، فإن تحديات إضافية لا تزال قائمة. ومن وجهة نظرنا، صار المستثمرون الآن أكثر عرضة لمخاطر الأصول المتبقية بعد سداد الديون".