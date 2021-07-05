حظر تطبيق "ديدي" يهوي بأسهم كبرى شركات التكنولوجيا في الصين

تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الصينية في هونغ كونغ، وسط إحجام المستثمرين بعد تحرك بكين الأخير لحظر عملاق النقل التشاركي Didi Chuxing من متاجر التطبيقات بسبب مشكلات تتعلق بأمن البيانات.

وتراجعت أسهم شركة Tencent Holdings Ltd، التي تمتلك حصة في Didi، بنسبة تصل إلى 4.2٪ في هونغ كونغ ما أدى إلى محو مكاسبها منذ عام حتى تاريخه. وقد خسر سهم Meituan، التي أمرتها هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار الصينية بتصحيح ممارساتها في مايو، ما يصل إلى 5.9٪، بينما انخفض مؤشر Hang Seng لأسهم التكنولوجيا بنسبة 2.4٪ إلى أدنى مستوى له منذ 17 مايو.

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قال ماثيو كانترمان، المحلل في Bloomberg Intelligence: "من الواضح أن هناك عبئًا تنظيميًا على عمالقة التكنولوجيا في الصين في الوقت الحالي، وقد يستمر ذلك في التأثير على تقييمات القطاع لمنصات الإنترنت الكبرى".

ويواجه القطاع أيضًا ضغوط بيع متزايدة من المتداولين الفنيين بعد أن شكل مؤشر Hang Seng Tech إشارة هبوطية، يطلق عليها اسم "تقاطع الموت"، عندما انخفض المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم في مايو، وفقاً لـ"بلومبرغ".

وتراجعت أسهم شركة Didi Global Inc في نيويورك يوم الجمعة، بعد أن قالت الصين إنها بدأت مراجعة الأمن السيبراني للشركة، بعد يومين فقط من إدراجها في سوق الأسهم الأميركية الذي شكل أحد أكبر الطروحات خلال العقد الماضي. وأعلنت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين عن حظر التطبيق يوم الأحد، مستشهدة بـ"انتهاكات جسيمة" متعلقة بجمع Didi Global للمعلومات الشخصية واستخدامها، دون الخوض في التفاصيل.

وقال دانيال سو، المحلل الاستراتيجي في سي إم بي إنترناشونال سيكيوريتيز ليمتد: "لقد سلطت الضوء فقط على مخاطر السياسة التنظيمية التي يواجهها القطاع، وكان هناك بعض ردود الفعل السريعة على ذلك".

وأضاف: "الأخبار السيئة تم تسعيرها بشكل كبير، حيث قلصت العديد من أسهم شركات التكنولوجيا معظم أو كل مكاسبها هذا العام".

وقالت "غلوبال تايمز" في تعليق يوم الاثنين، إن مخزون Didi من البيانات الشخصية يشكل تهديدًا للخصوصية الفردية وكذلك للأمن القومي".

ويوم الاثنين أيضًا، بدأت السلطات في إجراء مراجعات للأمن السيبراني على العديد من منصات الشحن والتوظيف.

