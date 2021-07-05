مؤشر سوق السعودية يتماسك فوق 11 ألف نقطة.. تداولات بـ 12 مليار ريال

رغم التراجع بنسبة 0.28% وفقدان 30 نقطة بجلسة الاثنين، حافظ مؤشر "تاسي" الرئيسي لسوق الأسهم السعودية "تداول" على مستواه لينهي الجلسة عند مستوى 11001.03 نقطة، بتداولات زادت على 12 مليار ريال.

وقال مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب، في مقابلة مع "العربية"، إن توزيعات الأرباح من البنوك السعودية تعكس أن المصارف اطمأنت للوضع الائتماني للاقتصاد السعودي.

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وأضاف أن هناك هامشا من الأرباح المبقاة من العام الماضي، ومن الأرباح التي تحصلت العام الحالي، وكانت فرصة لتعويض المساهمين عن العام الماضي الذي لم توزع به البنوك أرباحا بناء على توصية البنك المركزي.

وتحدث عن الترقب في حال رفع الدعم من البنك المركزي عن برنامج تأجيل الأقساط، وهذا قد يؤثر على نسبة التعثر، لكنا البنوك السعودية، قد تخطت المرحلة الأسوأ، وواجهت مرحلة الجائحة، بالمزيد من التحوط والحذر.

وبشأن الاتفاقات بين شركة المعمر والفرنسي كابيتال، وصفه الرقيب بأنه صندوق مبتكر وسيكون عليه إقبال شديد، في ظل التوجه العام للتقنية، وسيكون هناك طلب كبير وستكون الأرباح أو العوائد على الاستثمار مرتفعة.

واعتبر أن شركة المعمر ستستفيد من الصندوق الذي سيستفاد منه على مدار 15 سنة بـ 7% من الإيرادات التي ستعزز الاستدامة المالية للمعمر.

يذكر أن شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم إي إس)، وقعت مع السعودي الفرنسي كابيتال SFC، نيابة عن الصندوق المقترح، اتفاقيات لتطوير وتصميم وتشغيل 6 مراكز بيانات في جميع أنحاء المملكة بميزانية بناء تقديرية تبلغ حوالي 1.2 مليار ريال كمرحلة أولى.