نيكاي يسجل أقل مستوى في أسبوعين

تراجعت الأسهم اليابانية، اليوم الاثنين، ونزل المؤشر نيكاي لأقل مستوى في أسبوعين، مخفقا في تحقيق مكاسب عقب صعود وول ستريت على خلفية بيانات وظائف أميركية قوية، وذلك بفعل تضرر أسهم الدورة الاقتصادية من تزايد إصابات "كوفيد-19" في اليابان وأماكن أخرى.

وتراجع المؤشر نيكاي 0.64% إلى 28598.19 نقطة، وهو أقل مستوى في أسبوعين، وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.37% إلى 1948.99 نقطة.

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وهذا الأداء ضعيف بشكل واضح بعدما صعدت الأسهم في وول ستريت لمستويات قياسية جديدة عقب صدور بيانات الوظائف لشهر يونيو/حزيران يوم الجمعة، والتي أظهرت انتعاش التوظيف ومؤشرات محدودة لتضخم الأجور.

وتراجع الكثير من الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، وقادت أسهم شركات الصلب الخسائر، وهي من القطاعات الأكثر تأثرا بالاقتصاد العالمي والمخاوف بشأن سلالة دلتا المتحورة من "كوفيد-19".

ونزل سهم جيه.إف.إي 4%، وانخفض سهم نيبون ستيل 3.5%.