أكثر من 12 مليار جنيه تبخرت من بورصة مصر في دقائق

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع. وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 1.86% خاسراً نحو 12.5 مليار جنيه بعدما تراجع من مستوى 670.3 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس الاثنين إلى نحو 657.8 مليار جنيه خلال أول نصف ساعة من تداولات اليوم.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.86% ليصل إلى مستوى 10154 نقطة، كما هبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.16% ليصل إلى مستوى 2103 نقطة.

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وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان" بنسبة 1.85% ليصل إلى مستوى 12651 نقطة، كما نزل مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 1.9% ليصل إلى مستوى 3946 نقطة.

أيضاً، تراجع مؤشر أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 3.34% ليصل إلى مستوى 2272 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان بنسبة 3.06% ليصل إلى مستوى 3211 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداول على 35 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال أول دقائق من بداية تعاملات اليوم.

وأمس، أنهت البورصة المصرية تعاملاتها على تراجع جماعي للمؤشرات باستثناء المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية، لكن الأسهم المدرجة أنهت الجلسة على خسائر بنحو 2.3 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03%، فيما هبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.34%، كما تراجع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33%، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 0.27%.

كما تراجع مؤشر "إيجى إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 0.03%، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" متساوي الأوزان بنسبة 0.1%، فيما ارتفع مؤشر "تميز" بنسبة 0.81%.