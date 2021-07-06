ارتفاع احتياطيات مصر الأجنبية لـ 40.58 مليار دولار نهاية يونيو

أعلن البنك المركزي المصري، أن صافي احتياطيات مصر الأجنبية زاد في يونيو / حزيران إلى 40.584 مليار دولار من 40.468 مليار دولار في مايو / أيار من العام الحالي، بحسب "رويترز".

كان البنك المركزي المصري، قال الشهر الماضي، إن صافي احتياطيات مصر الأجنبية ارتفع في مايو/أيار إلى 40.468 مليار دولار من 40.343 مليار في أبريل/نيسان.

مادة اعلانية

تشهد الاحتياطيات الأجنبية لمصر زيادة منذ يونيو/حزيران 2020 بعد انخفاضها لنحو 36 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار بسبب الأثر المالي لجائحة فيروس كورونا.

في تصريحات الشهر الماضي، قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، إن الاحتياطي الأجنبي للبلاد الذي يتجاوز 40 مليار دولار يغطي احتياجات الاستيراد لنحو ثمانية أشهر.