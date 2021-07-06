.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الإسترليني يصعد وسط آمال بدء التعايش مع كورونا في بريطانيا

الاسترليني
الجنيه الإسترليني
عملات أجنبية

الإسترليني يصعد وسط آمال بدء التعايش مع كورونا في بريطانيا

متابع الغاء المتابعة

سنغافورة - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

ارتفع الجنيه الإسترليني، اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.6٪ إلى أعلى مستوى في أسبوع واحد عند 1.3898 دولار، حيث تتطلع الأسواق إلى أن تصبح إنجلترا أول دولة رئيسية تبدأ رسميًا في التعايش مع فيروس كورونا من خلال التخلص من القيود المرتبطة بالفيروس في غضون أسبوعين.

وارتفع اليورو بنسبة 0.2٪ إلى 1.1890 دولار على الرغم من التراجع غير المتوقع في الطلبيات الصناعية الألمانية. كما ارتفع الين بنفس الهامش تقريبًا إلى 110.80 للدولار، وقفز الدولار النيوزيلندي ما يقرب من 1٪ إلى 0.7104 دولار بعد مسح أعمال قوي دفع توقعات رفع أسعار الفائدة إلى الأمام.

وارتفع الدولار الأسترالي بما يصل إلى 1.2٪ عند نقطة ما إلى 0.7599 دولار، على الرغم من أن محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي فيليب لوي اتخذ نبرة متشائمة في مؤتمر صحافي بعد تثبيت أسعار الفائدة وتقليص مشتريات السندات، كما كان متوقعًا.

بريطانيا ترفع قيود كورونا وفق الخطة.. رغم انتشار "دلتا" اقتصاد فيروس كورونا بريطانيا ترفع قيود كورونا وفق الخطة.. رغم انتشار "دلتا"

لكن الدولار واصل انخفاضه، حيث راهن المتداولون على أن سوق العمل الأميركية غير المنتظمة ستبقي أسعار الفائدة منخفضة بينما يعاد فتح بقية العالم.

وبدأ الدولار في الانخفاض منذ الإعلان عن بيانات سوق العمل الأميركية الأسبوع الماضي، التي كانت متفائلة لكنها ليست قوية لدرجة المخاطرة بتقديم توقيت بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي تقليص شراء الأصول أو التخطيط لارتفاع وشيك في أسعار الفائدة.

وقال موه سيونغ سيم المحلل في بنك سنغافورة: "أعتقد أن السوق شعرت ببعض الارتياح".

وأضاف: "الآن بعد أن خرجنا (بيانات الوظائف الأميركية) عن الطريق، نشهد تراجعًا بسيطًا للدولار.. لا أعتقد أنه سيكون تراجعًا كبيرًا، لكن المحفز الذي يدعو للقلق - الوظائف الأميركية أو التضخم - لا يزال بعيدا".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
دواء ألماني تجريبي للقلب قضى في صدفة مذهلة على كورونا دواء ألماني تجريبي للقلب قضى في صدفة مذهلة على كورونا
انتبه.. الكمامة المستعملة أكثر خطورة من المشي بدونها! انتبه.. الكمامة المستعملة أكثر خطورة من المشي بدونها!
الأكثر قراءة
مناعة لسنوات.. بشرى سارة جدا عن لقاحي فايزر وموديرنا مناعة لسنوات.. بشرى سارة جدا عن لقاحي فايزر وموديرنا
خبر حزين للوسط الفني.. وفاة فنانة كوميدية شهيرة في مصر خبر حزين للوسط الفني.. وفاة فنانة كوميدية شهيرة في مصر
رسالة مؤثرة من دلال عبد العزيز لسمير غانم.. ماذا كتبت؟ رسالة مؤثرة من دلال عبد العزيز لسمير غانم.. ماذا كتبت؟
فيديو مروع من عسير.. شاحنة تسحق سيارات ووفاة شخصين فيديو مروع من عسير.. شاحنة تسحق سيارات ووفاة شخصين
قصة الإسرائيلية التي جثا بايدن على ركبته وركع أمامها قصة الإسرائيلية التي جثا بايدن على ركبته وركع أمامها
انتبه.. الكمامة المستعملة أكثر خطورة من المشي بدونها! انتبه.. الكمامة المستعملة أكثر خطورة من المشي بدونها!
قبل أن تذهب
بكتيريا في الأمعاء قد تكون الطريق لعلاج التوحد
بكتيريا في الأمعاء قد تكون الطريق لعلاج التوحد
اكتشف المزيد