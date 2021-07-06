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الذهب يتماسك فوق 1800 دولار بدعم نزول الدولار

الدولار والذهب
سعر الذهب

الذهب يتماسك فوق 1800 دولار بدعم نزول الدولار

المعاملات الفورية ارتفعت 0.8%

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رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب 1% اليوم الثلاثاء، بعد أن تخطت حاجز 1800 دولار، مدعومة مرة أخرى بضعف الدولار، إذ تتجه أنظار المستثمرين إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي تم في يونيو/حزيران، لاستقاء مزيد من المؤشرات حول قرار السياسة النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1805.51 دولار للأوقية (الأونصة) بجلسة اليوم، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 17 يونيو/حزيران (3 أسابيع) عند 1808.91 دولار.

وقفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2 % إلى 1805.20 دولار.

الذهب يعزز جاذبيته بفعل المخاوف من تقويض متحوّر "دلتا" للتعافي الاقتصادي أسواق المال سعر الذهب الذهب يعزز جاذبيته بفعل المخاوف من تقويض متحوّر "دلتا" للتعافي الاقتصادي

وقال لقمان أوتونوجا كبير محللي الأبحاث لدى ف.إكس.تي.إم: "يبدو أن الذهب يستمد قوته من ضعف الدولار".

وأضاف أوتونوجا: "بينما خففت بيانات الوظائف (الأسبوع الماضي) المختلطة إلى حد ما من مخاوف رفع أسعار الفائدة، قد تتجدد هذه المخاوف بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والبيانات الاقتصادية التي تشير إلى ارتفاع الضغوط التضخمية".

تراجع مؤشر الدولار 0.1%، ليزداد بعدا عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي، مما جعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.7% إلى 26.63 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين بما يقرب من 1% إلى 1108.10 دولار، وزاد البلاديوم 0.8% إلى 2835.42 دولار.

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