الشارقة تحدد السعر الاسترشادي لصكوك دولارية لأجل 10 سنوات

أظهرت وثيقة اليوم الثلاثاء أن إمارة الشارقة حددت السعر الاسترشادي الأولي لصكوك مقومة بالدولار لأجل عشرة أعوام عند حوالي 3.5%.

وأظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك المشاركة في العملية أن الشارقة، عينت إتش.إس.بي.سي منسقا للإصدار الذي يتوقع أن يطلق اليوم، وفق "رويترز".

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ويشارك في الصفقة مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الشارقة الإسلامي، وستاندرد تشارترد، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.

وكانت "بلومبرغ" أفادت بأن حكومة الشارقة اختارت بنوك الاستثمار لجمع أكثر من 750 مليون دولار من طرح للصكوك، مدفوعة بتكاليف التمويل المنخفضة تاريخياً مع تعرض مواردها المالية لضغوط.

يأتي ذلك، فيما تسارعت وتيرة طرح الديون عربياً وعالمياً، قبل اجتماعات لجان السياسات النقدية في البنوك المركزية عالمياً خلال فصل الصيف، ورفع العوائد على أدوات الدين للسيطرة على موجات التضخم المتوقعة.

وجمعت قطر للبترول 12.5 مليار دولار الأسبوع الماضي، في أكبر عملية بيع سندات في الأسواق الناشئة هذا العام. وفي الأسابيع الأخيرة، جمعت أرامكو السعودية 6 مليارات دولار في طرح سندات من 3 شرائح، بينما استفادت تركيا وكينيا وسلطنة عمان من سوق الدين أيضاً.

وأكدت وكالة ستاندرد أند بورز في أبريل درجة ديون إمارة الشارقة مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتوقعت أن يظل صافي الدين الحكومي العام أقل من 60% من الناتج المحلي الإجمالي إلى عام 2024، حتى في ظل عجز مالي كبير.

كما توقعت ستاندرد أند بورز انتعاش النمو الاقتصادي في الشارقة بنسبة 4% هذا العام بعد انكماش بنحو 10% في عام 2020.