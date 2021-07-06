بعد انحسار المخاطر.. هذا سبب الزخم على أسهم البنوك السعودية

توقع الرئيس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية، هشام أبو جامع، في مقابلة مع "العربية" أن تكون أرباح الشركات الرئيسية في سوق الأسهم السعودية، في الأرباع المتبقية أفضل مما مضى من العام.

وأضاف أن الأسهم القيادية، ستكون أمام توقعات متفائلة، وإن لم تصعد فإنها لن تتراجع، مع تخطيها المرحلة الحرجة للجائحة.

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 0.27% ليفقد 29.82 نقطة ويقفل عند مستوى 10971.21 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال.

ووصف النمو في القطاع النبكي، مع تحفيزات البنك المركزي، سيساعد على زيادة الطلب على أسهم البنوك، رغم وصول بعضها إلى مكررات ربحية مرتفعة تاريخياً.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 285 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 407 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 75 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 110 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات إم آي اس، و باعظيم، وسدكو كابيتال ريت، ونسيج، وملاذ للتأمين الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ذيب، وأنابيب، والأهلي ريت 1، والغاز، والعقارية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و2.67%.

فيما كانت أسهم شركات سويكورب وابل ريت، وملاذ للتأمين، وكهرباء السعودية، وكيان السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات بحر العرب، وملاذ للتأمين، وباعظيم، وذيب ، ونسيج هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 221.28 نقطة ليقفل عند مستوى 22939.57 نقطة، وبتداولات بلغت 31 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 272 ألف سهم تقاسمتها 1252 صفقة.