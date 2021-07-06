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بورصة دبي تدفع أسواق الخليج الرئيسية للانخفاض

متداول في سوق دبي المالي (رويترز)
متداول في سوق دبي المالي
أسواق الخليج

بورصة دبي تدفع أسواق الخليج الرئيسية للانخفاض

مؤشر بورصة دبي الرئيسي انخفض 0.7%

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دبي- رويترز

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أغلقت البورصات الرئيسية في منطقة الخليج على انخفاض اليوم الثلاثاء، وقاد مؤشر دبي الخسائر.

ونزل مؤشر بورصة دبي الرئيسي 0.7%، إذ تعرض لضغوط جراء انخفاض سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.1% بينما تراجع سهم بنك دبي الإسلامي 1%.

ومن بين أسهم أخرى، خسر سهم أكبر شركة للتطوير العقاري مدرجة في دبي، إعمار العقارية 1%. وتتوقع الشركة شراء حصة الأقلية في إعمار مولز وإلغاء إدراج الشركة بحلول نهاية العام.

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وخسر المؤشر السعودي الرئيسي 0.2% مع تراجع سهم مصرف الراجحي 0.5% وسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 1.3%.

وفي أبوظبي، تخلى المؤشر عن مكاسب مبكرة ليغلق منخفضا 0.2%، متأثرا سلبا بانخفاض 0.5% لسهم بنك أبوظبي الأول أكبر بنوك البلاد.

لكن سهم الشركة العالمية القابضة صعد 0.8%، ليواصل مكاسبه للجلسة السابعة على التوالي.

وبلغ رأس المال السوقي للعالمية القابضة 201.7 مليار درهم (54.92 مليار دولار) الأسبوع الماضي، لتتصدر الشركات في أبوظبي من حيث القيمة، بعد طرح وحدتها ألفا ظبي للاكتتاب العام في البورصة.

وتملك العالمية القابضة حصة 45% في الشركة.

ونزل مؤشر سوق الأسهم القطرية 0.2% فيما تراجع سهم الملاحة القطرية 2%.

وخارج الخليج، هبط المؤشر الرئيسي للأسهم المصرية 1.8% إذ انخفضت معظم الأسهم المدرجة على المؤشر بما في ذلك فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية الذي انخفض بما يزيد عن 3%.

وفيما يلي إغلاق الأسواق العربية:

السعودية خسر المؤشر 0.3% إلى 10971 نقطة

أبوظبي انخفض المؤشر 0.2% إلى 6985 نقطة

دبي تراجع المؤشر 0.7% إلى 2783 نقطة

قطر هبط المؤشر 0.2% إلى 10781 نقطة

مصر نزل المؤشر 1.8% إلى 10155 نقطة

البحرين انخفض المؤشر 0.3% إلى 1574 نقطة

سلطنة عمان ارتفع المؤشر 0.5% إلى 4122 نقطة

الكويت نزل المؤشر 0.5% إلى 6908 نقاط

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