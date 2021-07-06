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نيكاي يرتفع مع انتعاش سهم "سوفت بنك"

بورصة طوكيو نيكاي
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

نيكاي يرتفع مع انتعاش سهم "سوفت بنك"

المخاوف من احتمال تزايد إصابات كورونا خلال الألعاب الأولمبية كبحت المكاسب

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طوكيو – رويترز

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أغلق مؤشر نيكاي على ارتفاع طفيف في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء، مع انتعاش سهمي سوفت بنك وفاست ريتيلينج، لكن المخاوف من احتمال تزايد إصابات فيروس كورونا خلال الألعاب الأولمبية كبحت المكاسب.

وزاد نيكاي 0.16% مسجلا 28643.21 نقطة، متخليا عن مكاسب مبكرة بلغت 0.5%، كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.28% ليصل إلى 1954.50 نقطة.

وارتفع سهم مجموعة "سوفت بنك" 1% وأضاف سهم "فاست ريتيلينج" التي تدير سلسلة متاجر يونيكلو للألبسة 0.45%، وتقدم سهم شركة مكيفات الهواء دايكين إندستريز 2.6% عقب تراجعات حادة أمس.

هبط نيكاي أكثر من 0.6% في الجلسة السابقة بعد ارتفاع إصابات كوفيد-19 في مطلع الأسبوع.

وعلى مستوى القطاعات، سجل النقل الجوي أكبر مكسب على توبكس، مضيفا 2.8%، يليه قطاع منتجي النفط والفحم بزيادة 1.8% وشركات التعدين التي ربحت 1.6%.

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