نيكاي يرتفع مع انتعاش سهم "سوفت بنك"

أغلق مؤشر نيكاي على ارتفاع طفيف في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء، مع انتعاش سهمي سوفت بنك وفاست ريتيلينج، لكن المخاوف من احتمال تزايد إصابات فيروس كورونا خلال الألعاب الأولمبية كبحت المكاسب.

وزاد نيكاي 0.16% مسجلا 28643.21 نقطة، متخليا عن مكاسب مبكرة بلغت 0.5%، كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.28% ليصل إلى 1954.50 نقطة.

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وارتفع سهم مجموعة "سوفت بنك" 1% وأضاف سهم "فاست ريتيلينج" التي تدير سلسلة متاجر يونيكلو للألبسة 0.45%، وتقدم سهم شركة مكيفات الهواء دايكين إندستريز 2.6% عقب تراجعات حادة أمس.

هبط نيكاي أكثر من 0.6% في الجلسة السابقة بعد ارتفاع إصابات كوفيد-19 في مطلع الأسبوع.

وعلى مستوى القطاعات، سجل النقل الجوي أكبر مكسب على توبكس، مضيفا 2.8%، يليه قطاع منتجي النفط والفحم بزيادة 1.8% وشركات التعدين التي ربحت 1.6%.