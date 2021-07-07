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اليورو قرب قاع 3 أشهر بعد بيانات ألمانية

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عملات أجنبية

اليورو قرب قاع 3 أشهر بعد بيانات ألمانية

وسط شكوك حيال قوة التعافي الاقتصادي

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لندن - رويترز

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جرى تداول اليورو قرب أقل مستوى في ثلاثة أشهر مقابل الدولار، اليوم الأربعاء، بعدما أثارت بيانات ألمانية شكوكا حيال قوة التعافي الاقتصادي، بينما تترقب العملة الأميركية محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وجرى تداول العملة الأوروبية الموحدة عند 1.1820 دولار بعدما لامست أقل مستوى في ثلاثة أشهر عند 1.1806 دولار أمس الثلاثاء.

ومقابل العملة اليابانية، نزلت إلى 120.81 ين لتقترب من أقل مستوى في شهرين عند 130.05 ين الذي سجلته في 21 يونيو/حزيران.

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تراجعت معنويات المستثمرين في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تراجعا حادا في يوليو/تموز، لكنها تظل عند مستوى مرتفع جدا، بحسب بيانات معهد زد.إي.دبليو للأبحاث الاقتصادية.

وأظهرت بيانات منفصلة أن الطلبيات على السلع الألمانية الصنع سجلت أكبر هبوط في مايو/أيار منذ بداية إجراءات الإغلاق في 2020 نتيجة ضعف الطلب من دول خارج منطقة اليورو.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.15% إلى 0.7502 دولار، ليتماسك بعد مكاسب أمس عقب تبني بنك الاحتياطي الأسترالي الخطوة الأولي نحو تقليص التحفيز.

واستقرت العملة اليابانية عند 110.66 ين مقابل الدولار، محافظة على مكاسها بعدما بلغت أقل مستوى في 15 شهرا عند 111.64 ين في الأسبوع الماضي.

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