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شل ترفع توزيعات المساهمين بالربع الثاني من 2021

شركات

شل ترفع توزيعات المساهمين بالربع الثاني من 2021

تأتي هذه الخطوة مع تحسن أسعار النفط ووسط محاولات شل جذب المستثمرين

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دبي - العربية.نت

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أكدت شركة Royal Dutch Shell أنها سترفع التوزيعات للمساهمين إلى ما بين 20% و 30% من التدفقات النقدية الناجمة عن أعمالها، وذلك مع الإعلان عن نتائج الربع الثاني في 29 يوليو الجاري.

تأتي هذه الخطوة مع تحسن أسعار النفط ووسط محاولات شل جذب المستثمرين من خلال التعهد بعائدات متزايدة وميزانية عمومية أقوى خاصة بعد التخفيض التاريخي للتوزيعات العام الماضي.

وأكدت شل أيضا أنها ستواصل خفض الدين الذي هبط دون 65 مليار دولار.

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من جانبه، أفاد بنك JPMorgan Chase أنه بافتراض بقاء النفط عند 75 دولارًا للبرميل، فقد تقوم شل بإعادة شراء أسهم بقيمة 500 مليون دولار بالربع الثالث، وتخفيض صافي الدين إلى 57 مليار دولار مع نهاية السنة.

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