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 أسهم أوروبا تنتعش مع صعود شركات التعدين والسيارات

بورصة لندن
بورصة لندن
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تنتعش مع صعود شركات التعدين والسيارات

بعد تراجعات حادة في الجلسة السابقة نتيجة لهبوط عائدات السندات

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رويترز 

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ربحت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، مع انتعاش قطاعات حساسة للاقتصاد مثل التعدين وصناعة السيارات من تراجعات حادة في الجلسة السابقة نتيجة لهبوط عائدات السندات.

وزاد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5% بتعاملات اليوم، وكان المؤشر شهد أمس الثلاثاء توقف الاتجاه الصعودي الذي شهده المؤشر على مدار ثلاث جلسات متتالية عقب هبوط حاد لعائدات السندات الأميركية وفي منطقة اليورو نتيجة مخاوف حيال تعافي الاقتصاد العالمي.

وصعدت أسهم شركات التعدين والنفط والغاز وصناعة السيارات، التي تحملت عبء موجة البيع بالأمس، بما بين 1% و1.3%.

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وزاد سهم شركة النفط العملاقة رويال داتش شل المدرجة في بريطانيا 2.7% بعدما أعلنت أنها سترفع عائدات المساهمين من خلال إعادة شراء أسهم أو توزيعات.

وزاد سهم شركة البرمجيات الألمانية ساب 2.7% أيضا، وعزى متعاملون ذلك لرفع بنك أوف أميركا توصيته للسهم إلى شراء.

ويترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع لجنة السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم والذي يلقي الضوء على خطته لتقليص مشتريات الأصول.

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