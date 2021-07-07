"المعمر" تعلن توزيعات بـ25 مليون ريال لمساهميها عن النصف الأول

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام اي اس)، عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2021 بقيمة إجمالي 25 مليون ريال.

وأضافت الشركة في بيان للسوق السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، أن توزيعات الأرباح ستوزع على 25 مليون سهم بواقع ريال واحد للسهم، وبنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم.

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وحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بتاريخ استحقاق 29 يوليو 2021 والمسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وفي بيان منفصل، ذكرت شركة المعمر لأنظمة المعلومات، عن الاتفاق مع مجموعة أبونيان القابضة لتأسيس شركة مشتركة (مناصفة) بهدف بناء وتطوير مراكز البيانات الخضراء تعتمد على الطاقة المتجددة في المملكة بما يتماشى مع توجهات المملكة والعالم في هذا المجال.

وحسب البيان، يأتي هذا التوجه متماشياً مع استراتيجية الشركة، وسيتم الإعلان عن أي تطورات في هذا الشأن في حينه.

وكانت المعمر ومجموعة أبونيان وقعتا على مذكرة تفاهم لتأسيس شركة مشتركة بهدف بحث جدوى بناء وتطوير مراكز البيانات الخضراء.